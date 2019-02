Michael van der Mark is tijdens de eerste race van het seizoen in het WK superbike niet op het podium geëindigd. De Nederlandse coureur finishte op het Australische Phillip Island als vijfde.

De zege was voor de Spanjaard Álvaro Bautista, die zijn debuut maakte in de motorsportklasse. De voormalige MotoGP-rijder kwam op zijn Ducati liefst vijftien seconden eerder over de meet dan regerend kampioen Jonathan Rae.

Bautista treedt met zijn zege in de voetsporen van Max Biaggi. De Italiaan was in 2007 de laatste die tijdens zijn debuut direct won.

Van der Mark kwam net tekort voor de laatste plek op het podium. Marco Melandri was hem te snel af, terwijl ook zijn teamgenoot Alex Lowes nog voor de Nederlander eindigde.

Zondag krijgt Van der Mark nog een kans om zijn eerste podiumstek van het seizoen veilig te stellen, als de tweede race van het weekend op het programma staat.

De 26-jarige Zuid-Hollander heeft zichzelf dit jaar ten doel gesteld om mee te doen om de titel. Vorig seizoen eindigde hij als derde.