De Nederlandse basketballers hebben vrijdag de laatste thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie niet af kunnen sluiten met een zege. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren verloor in Amsterdam met 69-78 van Litouwen.

Er stond in Sporthallen Zuid weinig meer op het spel, want Nederland kon het WK in China al niet meer halen en Litouwen was al geplaatst.

In de uitwedstrijd tegen Litouwen in september was Nederland nog dicht bij een stunt. Oranje ging destijds pas in de tweede verlenging met 95-93 onderuit.

In de thuiswedstrijd keek Nederland echter snel tegen een kleine achterstand aan en bij rust was het verschil al tien punten: 35-45.

Nederland liet Litouwen in het derde kwart nog verder weglopen, maakte het met een goed vierde kwart nog even spannend, maar langszij komen zat er niet meer in.

De equipe van Van Helfteren speelt maandag in Polen de laatste wedstrijd uit de kwalificatie.