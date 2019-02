Eigenaar Robert Kraft van NFL-kampioen New England Patriots wordt beschuldigd van het aanzetten tot prostitutie. De 77-jarige Amerikaan zou tot twee keer hebben voorgesteld om te betalen voor seks.

De voorvallen vonden een maand geleden plaats in een massagesalon in Jupiter, een plaats in Florida.

Kraft is volgens de politie van Jupiter nog niet aangehouden. Er wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd en zijn advocaten worden op de hoogte gebracht.

Volgens een woordvoerder ontkent Kraft de aantijgingen. "We ontkennen dat meneer Kraft zich bezighield met illegale activiteiten", meldt een zegsman vrijdag in een verklaring. "Omdat het een juridische kwestie is, zullen we verder geen commentaar leveren."

American football-bond NFL wilde eveneens niet veel kwijt in een eerste reactie. "De NFL is op de hoogte van de lopende zaak en zal de ontwikkelingen blijven volgen", luidt de verklaring van de bond.

De New England Patriots vieren de winst van de zesde Super Bowl. (Foto: ANP)

In totaal zijn tweehonderd arrestatiebevelen uitgevaardigd

De Patriots-eigenaar is niet de enige die wordt aangeklaagd. In de omgeving van Palm Beach County zijn de afgelopen dagen circa tweehonderd arrestatiebevelen uitgevaardigd.

In een ruim acht maanden durend onderzoek zijn er door de politie verborgen camera's in massagesalons opgehangen. Daarbij werden de interacties tussen mannen en vrouwelijke werknemers opgenomen.

De Patriots wonnen eerder deze maand voor de Super Bowl. De formatie uit Massachusetts versloeg de Los Angeles Rams met 13-3.

Het was de zesde keer dat New England de Super Bowl veroverde, waarmee de club recordhouder is. In 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017 was de ploeg van onder anderen Tom Brady ook de sterkste.