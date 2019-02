Manny Machado heeft vrijdag het op twee na grootste contract in de Amerikaanse sportgeschiedenis getekend. De honkballer gaat de komende tien jaar 300 miljoen dollar (omgerekend zo'n 264 miljoen euro) verdienen bij San Diego Padres.

Bovendien is dit het grootste contract ooit voor een transfervrije speler in de Verenigde Staten. Machado komt over van Los Angeles Dodgers, waarmee de korte stop vorig seizoen de World Series verloor van Boston Red Sox.

Het grootste contract in de Amerikaanse sport werd door bokser Saúl 'Canelo' Álvarez getekend. De Mexicaan verbond zich in ruil voor 365 miljoen dollar voor vijf jaar aan uitzendgemachtigde DAZN.

Giancarlo Stanton tekende in 2014 het grootste contract met een club. De buitenvelder verbond zich voor dertien jaar aan MLB-club Miami Marlins in ruil voor een salaris van in totaal 325 miljoen dollar. Stanton komt inmiddels uit voor de New York Yankees.

De 26-jarige Machado speelde slechts enkele maanden voor de Dodgers. Hij kwam als onderdeel van een ruildeal over van Baltimore Orioles, met behoud van zijn contract dat deze winter afliep.

Machado stond vier keer in All-Star-team

"Manny Machado is een van de grootste talenten van deze generatie", zegt AJ Preller, vicepresident van de Padres. "De combinatie van zijn leeftijd, ervaring en talent past perfect bij ons en onze toekomst. We werken eraan een ploeg te krijgen die blijvend meedingt om de titel."

Machado, een Amerikaan met Dominicaanse roots, maakte viermaal deel uit van het All-Star-team in de MLB en won twee keer een Golden Glove, de prijs voor de beste verdedigende speler.