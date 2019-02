Tatiana Calderón debuteert dit seizoen als eerste vrouw in de Formule 2, na de Formule 1 de hoogste klasse in de autosport. De 25-jarige Colombiaanse krijgt een stoeltje bij het Britse team BWT Arden.

"Ik heb erg veel zin om in de Formule 2 uit te komen. Het is een nieuwe uitdaging in mijn carrière en een volgende stap op weg naar mijn doel om in de Formule 1 terecht te komen", zegt Calderón op de website van haar nieuwe team.

"Ik wil mijn sponsors en familie bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Ik ben er zeker van dat ik hier grote dingen kan bereiken. Ik kan niet wachten om volgende week te beginnen met testen."

Calderón was in 2016 testcoureur van Formule 1-team Sauber en reed in dat jaar al voor Arden in de GP3-series. Ze kwam in het verleden drie jaar uit in de Europese Formule 3, waarbij een vijftiende plaats in de eindklassering van 2014 haar beste resultaat was. Afgelopen jaar sloot ze het seizoen in de GP3 af als zestiende.

Bij Arden gaat Calderón een coureursduo vormen met de 22-jarige Fransman Anthoine Hubert, die vorig jaar kampioen werd in de GP3-series.

De Vries begint aan derde seizoen in Formule 2

Nyck de Vries begint aan zijn derde seizoen in de Formule 2. De Fries maakte in de winter de overstap van Prema Racing naar het Franse team ART Grand Prix.

Vorig jaar werd De Vries (24) vierde in de WK-stand. De complete top drie (George Russell, Lando Norris en Alexander Albon) maakte promotie naar de Formule 1.

Het Nederlandse team MP Motorsport heeft zijn coureursduo nog niet bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen begint op 30 maart met de Grand Prix van Bahrein.