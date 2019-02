Joost Luiten is donderdag (lokale tijd) redelijk begonnen aan het WGC-Mexico Championship. De Nederlander sloot zijn eerste ronde af met 71 slagen (par) en staat daarmee in de middenmoot.

Luiten kende geen sterk begin in Midden-Amerika met bogeys op de vijfde en negende hole, maar de 33-jarige Zuid-Hollander maakte die scores goed door de laatste twee holes af te sluiten met een birdie.

Met 71 slagen eindigde Luiten de eerste ronde precies op het baangemiddelde. Hij bezet nu de gedeelde 25e plaats, samen met negen anderen, onder wie golflegende Tiger Woods.

"Het was best lastig spelen met een sterke wind en de golvende greens van Chapultepec", blikt Luiten terug op de eerste ronde in Mexico. "Het is wel lekker eindigen met twee birdies. Level par is een score waar ik vrijdag mee verder kan."

Rory McIlroy gaat na de eerste ronde aan de leiding in Mexico. De viervoudig Major-winnaar uit Noord-Ierland ging rond in 63 slagen en staat op -8. De Amerikaan Dustin Johnsen had een slag meer nodig en staat tweede.

Het WGC-Mexico Championship duurt nog tot en met zondag. In totaal wordt 10,25 miljoen dollar (ruim 9 miljoen euro) aan prijzengeld verdeeld. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door de Amerikaan Phil Mickelson.