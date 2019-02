Raymond van Barneveld heeft donderdag voor de tweede week op rij een punt gepakt in de Premier League Darts. De Nederlander kwam tegen Mensur Suljovic terug van een 1-5-achterstand: 6-6. Michael van Gerwen won in Dublin ook zijn derde partij.

Van Barneveld kende een heel zwak begin in Ierland en kwam daardoor met 3-0 en 5-1 achter. De 51-jarige Hagenaar herstelde zich knap en kwam door vier gewonnen legs op rij op gelijke hoogte (5-5) met de vijf jaar jongere Suljovic.

De Oostenrijker nam vervolgens weer de leiding (6-5), maar hij miste in de twaalfde leg een pijl voor de zege. Van Barneveld kon daardoor nog een gelijkspel uit het vuur slepen.

'Barney', die bezig is aan zijn laatste seizoen, begon de Premier League met een 7-4-nederlaag tegen James Wade. Vorige week pakte hij ook een puntje tegen Gerwyn Price (6-6).

Rob Cross feliciteert Michael van Gerwen. (Foto: Michael Cooper/PDC)

Net geen whitewash voor Van Gerwen

Van Gerwen had weinig moeite met Rob Cross: 7-2. De nummer één van de wereld kreeg op 6-0 zelfs de kans op een whitewash, maar hij miste twee pijlen op dubbel 4.

Cross profiteerde, pakte vervolgens nog een leg en kreeg ook een pijl voor 6-3, maar op de achtste matchdart was het raak voor de Nederlander.

De regerend wereldkampioen gooide prima met een gemiddelde van bijna 102 per drie pijlen, terwijl Cross niet zijn beste niveau haalde. De 28-jarige Engelsman, de wereldkampioen van 2018, zat met zijn gemiddelde net boven de 93 punten.

Van Gerwen, die de Premier League de afgelopen drie jaar en in 2013 won, was in de eerste speelronde te sterk voor de Engelsman Michael Smith (7-5) en klopte vorige week in Glasgow Suljovic (7-3).

Michael van Gerwen. (Foto: Michael Cooper/PDC)

Ier Lennon kan niet stunten tegen Wright

De Ier Steve Lennon was donderdag in Dublin de invaller voor de geblesseerde Gary Anderson. De Schot wordt deze Premier League elke week door een andere darter vervangen. De 25-jarige Lennon kon ondanks een 3-0-voorsprong niet stunten tegen Wright: 5-7.

Price en Wade deelden de punten in de 3Arena (6-6), ondanks een 5-2-voorsprong voor Wade. De Noord-Ier Daryl Gurney boekte tegen Smith zijn tweede zege in de Premier League: 7-5.

Van Gerwen gaat met zes punten uit drie wedstrijden aan de leiding. Price, Gurney en Wright hebben vier punten. Van Barneveld staat zevende met twee punten. Smith is de hekkensluiter met één punt.

De vierde speelronde van de Premier League is volgende week donderdag in de Westpoint Arena in het Engelse Exeter.