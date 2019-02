Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gaat bij het internationaal olympisch comité (IOC) een voorstel indienen om breakdancing toe te voegen aan het programma.

Breakdancing was nog nooit een olympische sport. Bij de Jeugd Olympische Spelen van 2018 in het Argentijnse Buenos Aires stond de dansvorm wel op het programma. De Rus Sergei Chernyshev pakte toen het goud bij de jongens.

Het organisatiecomité van Parijs 2024 hoopt dat het IOC ook surfen, klimmen en skateboarden aan het programma wil toevoegen. Die drie sporten maken in de zomer van 2020 bij de Spelen in het Japanse Tokio hun olympische debuut.

Tony Estanguet, hoofd van het organisatiecomité van Parijs 2024, denkt dat breakdancing de Spelen "artistieker" maakt.

Het IOC moet voor december 2020 een beslissing hebben genomen over de voorstellen. Op dit moment staat het aantal sporten bij de Spelen van 2024 nog op 28.

Parijs was de enige kandidaat om de Spelen over ruim vijf jaar te organiseren. In 2028 is Los Angeles aan de beurt. De laatste Zomerspelen waren in 2016 in Rio de Janeiro.