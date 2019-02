Dafne Schippers is woensdag bij indoorwedstrijden in Düsseldorf als derde geëindigd op de 60 meter. De Utrechtse kwam in de Duitse stad tot een tijd van 7,19 seconden.

Met die tijd was de 26-jarige Schippers één honderdste van een seconde langzamer dan haar beste tijd van dit seizoen. Ze moest de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou, die met 7,02 de snelste tijd van het jaar liep, en de Poolse Ewa Swoboda (7,10) voor zich dulden.

Jamile Samuel kwam in 7,24 seconden als zesde over de finish en dook daarmee net onder de EK-limiet (7,25). Ze deed dat drie dagen te laat, maar wellicht wordt ze door de Atletiekunie alsnog aangewezen voor een plek in de selectie.

Voor Naomi Sedney, de derde Nederlandse die in actie kwam in Düsseldorf, viel het doek in de halve finales. Ze liep met 7,56 de langzaamste tijd.

Voor Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, was de race in Düsseldorf haar laatste wedstrijd voorafgaand aan de EK indoor. Ze loopt de 60 meter op het toernooi dat van 1 tot en met 3 maart in Glasgow wordt gehouden.

Schippers werd in 2015 Europees kampioene op 60 meter

Afgelopen weekend werd Schippers voor de negende keer Nederlands kampioene op de 60 meter. In Apeldoorn sprintte ze in 7,18 seconden naar de eerste plaats. Bij de NK indoor was het nog onduidelijk of ze aan de EK wilde meedoen.

In 2015 werd Schippers Europees kampioene op de 60 meter. Twee jaar geleden liet ze de EK indoor aan zich voorbijgaan.