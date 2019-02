Met slechts veertien atleten reist Nederland af naar de EK indoor in Glasgow. Sprintster Dafne Schippers is blikvanger van de equipe die woensdag werd bekendgemaakt.

Afgelopen weekend werd Schippers voor de negende keer Nederlands kampioen op de 60 meter. In Apeldoorn sprintte ze in 7,18 seconden naar de eerste plaats. Bij de NK was het nog onduidelijk of Schippers aan de EK wilde deelnemen.

"Veertien atleten hebben aan alle kwalificatie-eisen voldaan", zegt technisch directeur Ad Roskam in een persbericht van de Atletiekunie. "Vanwege blessures of een andere seizoensplanning laat een aantal atleten, al dan niet gedwongen, het indoor toernooi aan zich voorbijgaan."

Onder anderen Churandy Martina, Sifan Hassan en Susan Krumins ontbreken in de EK-selectie. "Ondanks de bescheiden teamomvang liggen er zeker een paar mooie medaillekansen in Glasgow", blijft Roskam hoopvol.

Vrouwen in EK-selectie Dafne Schippers (60 meter)

Maureen Koster (3.000 meter)

Julia van Velthoven (3.000 meter)

Anouk Vetter (vijfkamp)

Nadine Visser (60 meter horden)

Lisanne de Witte (400 meter)

Vier jaar geleden tweemaal goud voor Nederland

Bij de laatste EK indoor, in 2015 in Praag, deden er nog zeventien Nederlanders mee. Schippers won daar goud op de 60 meter en Hassan was de beste op de 1.500 meter. Daarnaast was er brons voor Maureen Koster (3.000 meter), Thijmen Kupers (800 meter) en Eelco Sintnicolaas (zevenkamp).

Nederland werd daarmee vijfde op de medaillespiegel van het toernooi, achter Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en gastland Tsjechië.

De 35e EK indoor duurt van 1 tot en met 3 maart in het Emirates Stadium, waar plaats is voor 5.500 toeschouwers.