De Nederlandse waterpoloërs hebben dinsdag ook de thuiswedstrijd tegen Griekenland in de World League verloren. Het duel in de Amerena in Amersfoort eindigde in 6-12, waardoor Oranje kansloos is voor een plek in het finaletoernooi.

Na de eerste periode was de stand nog gelijk (3-3). Daarna liepen de Grieken langzaam weg van de thuisploeg (2-3, 1-3 en 0-3).

Robin Lindhout en Jesse Nispeling scoorden allebei twee keer. De twee andere Nederlandse treffers kwamen op naam van Jesse Koopman en Jorn Winkelhorst.

Oranje verloor op 13 november de uitwedstrijd tegen Griekenland met 14-9.

De ploeg van bondscoach Robin van Galen staat na vijf van de zes wedstrijden in groep B van de World League op zes punten. Nummer twee Spanje en koploper Griekenland hebben twaalf punten en zijn niet meer te achterhalen door Nederland.

De nummer één en twee uit de poule plaatsen zich voor het Europese finaletoernooi. Oranje gaat op dinsdag 12 maart nog op bezoek bij Spanje.