Sifan Hassan zal dit jaar bij de WK atletiek in Qatar en volgend jaar bij de Olympische Spelen in Tokio haar pijlen richten op de 5.000 en de 10.000 meter op de baan.

"Ik ben veel beter geworden op de lange afstanden en kan denk ik goede dingen laten zien", aldus de 26-jarige Hassan dinsdag tegen de NOS. "Op de 1.500 meter komt het meer aan op tactiek en wacht iedereen een beetje. Daar is het een beetje misgegaan."

De Nederlandse richtte zich tot nu toe vooral op de 800 en de 1.500 meter. Vooral op die laatste afstand behaalde ze de laatste jaren grote successen met een Europese titel outdoor (2014) en indoor (2015), een wereldtitel indoor (2016) en brons op de WK outdoor (2015) en de WK indoor (2018).

Bij haar debuut op de Olympische Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro, startte Hassan op de 800 meter (uitgeschakeld in de series) en de 1.500 meter (vijfde in de finale).

Hassan liep nog nooit 10.000 meter op baan

De 5.000 meter is geen nieuw onderdeel voor Hassan. Vorig jaar maakte ze bij de EK outdoor in Berlijn veel indruk door goud te winnen in een kampioenschapsrecord. Ook won ze op deze afstand als eens EK-zilver (2014) en WK-brons (2017).

De geboren Ethiopische, die afgelopen zondag in Monaco het wereldrecord op de 5.000 meter op de weg verbeterde, liep nog nooit een 10.000 meter op de baan.

Hassan bewees vorig jaar wel dat ze een langere afstand dan 5 kilometer heel goed aankan, want ze verbeterde in Kopenhagen het Europees record op de halve marathon (21,1 kilometer).

Hassan slaat de EK indoor (1-3 maart in Glasgow) over. Ze loopt op 30 maart wel mee bij het WK cross in het Deense Aarhus. De WK outdoor zijn van 28 september tot en met 6 oktober in Doha.