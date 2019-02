Paralympisch snowboardster Bibian Mentel heeft maandag naast een Laureus Award gegrepen. Ze zag de trofee voor comeback van het jaar naar Tiger Woods gaan.

De 46-jarige Nederlandse won afgelopen februari bij de Paralympische Spelen van Pyeongchang goud op de snowboardcross en de banked slalom.

Bij de snowboardster is sinds 2001 al tien keer kanker geconstateerd. Ze vertelde in oktober in De Wereld Draait Door dat de ziekte vlak voor de Paralympics bij haar was teruggekeerd. Dat weerhield haar er niet van om topprestaties te leveren in Pyeongchang.

Mentel, die haar loopbaan inmiddels beëindigd heeft, zag de trofee tijdens een gala in Monaco echter naar Woods gaan. De Amerikaan won afgelopen jaar zijn eerste toernooi na enkele zware rugblessures.

Novak Djokovic ontving een Laureus Award voor beste sporter. (Foto: ANP)

De Groot ziet prijs naar skiester gaan

Rolstoeltennisster Diede de Groot werd evenmin onderscheiden. Zij zag de prijs voor de beste gehandicapte sporter van het jaar naar skiester Henrieta Farkasova gaan.

De Groot won vorig jaar onder meer drie Grand Slams in het enkelspel (Australian Open, Wimbledon en US Open). Farkasova, die slechtziend is, is zesvoudig olympisch kampioen en veroverde in Pyeongchang goud op de afdaling.

Novak Djokovic werd onderscheiden tot sportman van het jaar. Dat gebeurde al voor de vierde keer, waardoor hij nu evenveel Laureus Awards heeft als Usain Bolt. Turnster Simone Biles won de prijs bij de vrouwen.

De Franse bondscoach Didier Deschamps met de prijs voor sportploeg van het jaar (Foto: ANP)

Frankrijk sportploeg van het jaar

De Franse voetbalploeg werd tot sportploeg van het jaar gekozen na het behalen van de wereldtitel in Rusland.

De Keniaanse hardloper Eliud Kipchoge leverde volgens de jury de opzienbarendste sportprestatie door in Berlijn maar liefst 78 seconden van het wereldrecord op de marathon af te halen.

Ook Arsène Wenger viel in de prijzen. De Fransman, die in 2018 na 22 jaar afscheid nam als trainer van Arsenal, kreeg de Lifetime Achievement Award.

Arsène Wenger kreeg een Lifetime Achievement Award (Foto: ANP)