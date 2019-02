Atlete Caster Semenya heeft geen goed woord over voor een verklaring die de IAAF maandag heeft gepubliceerd op de dag dat haar zaak tegen de atletiekbond bij het internationale sporttribunaal CAS dient.

In de verklaring introduceert de IAAF experts die het standpunt van de bond in de zaak-Semenya verdedigen bij het CAS. De atletiekfederatie wil atletes verplicht medicatie laten slikken bij een te hoge testosteronspiegel.

Semenya behoort tot de atletes die van nature te veel testosteron aanmaken. De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter vecht de regel van de IAAF maandag aan.

De 28-jarige Semenya laat via haar advocaten weten dat de verklaring niet gepubliceerd had mogen worden in de vertrouwelijke zaak en dat het een poging is om de publieke opinie te beïnvloeden.

In een reactie op de publicatie van het IAAF komt de atlete dinsdag - met toestemming van het CAS - eveneens met een verklaring waarin de experts worden geïntroduceerd die voor haar gelijk pleiten.

Caster Semenya betreedt het gebouw van het internationale sporttribunaal CAS in Lausanne. (Foto: ANP)

Semenya wil 'puur natuur lopen'

Door de spierversterkende werking van de te hoge testosteronspiegel zou Semenya een onevenredig voordeel hebben ten opzichte van vrouwen die dat niet hebben.

De Zuid-Afrikaanse weigert op bevel van de atletiekfederatie de vereiste pillen te slikken. "Ik wil puur natuur lopen, zoals ik ben geboren", liet ze eerder al weten.

De nieuwe regel over DSD (Differences of Sexual Development) geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen. De IAAF heeft altijd ontkend dat de regel specifiek tegen Semenya is gericht.