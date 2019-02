Vera van Pol moet de EK turnen in april in het Poolse Sczescin aan zich voorbij laten gaan. De 25-jarige Limburgse kampt met een blessure aan haar linkervoet.

Van Pol werd onlangs nader onderzocht in het ziekenhuis en daaruit bleek dat een operatie noodzakelijk is, omdat ze een stressbreuk in haar voet heeft.

"Een operatie is de enige optie om goed te kunnen herstellen. Natuurlijk is het jammer dat ik de EK moet missen, maar de WK is het belangrijkste toernooi van dit jaar. Dat komt door een snelle operatie hopelijk niet in gevaar" zegt ze.

Van Pol had het nieuws over de operatie niet zien aankomen. Ze dacht aanvankelijk dat haar voet 'slechts' overbelast of geïrriteerd zou zijn, maar moet nu drie maanden in de lappenmand zitten.

"Ik had niet verwacht dat dit de uitkomst zou zijn van het onderzoek. Vooral ook niet omdat er niets te zien was aan mijn voet. Hij was niet dik of blauw. Al had ik wel ontzettend veel pijn. Natuurlijk is het fijn dat ik nu weet waar ik aan toe ben en hoe het probleem verholpen kan worden."

Ook Wevers moet EK missen

Van Pol veroverde vorig jaar samen met Sanne Wevers, Céline van Gerner, Tisha Volleman en Naomi Visser verrassend brons in de landenfinale van de EK in Glasgow.

Het komende EK wordt van 10 tot en met 14 april gehouden in de Netto Arena in Sczescin, dat plaats biedt aan bijna achtduizend toeschouwers.

Van Pol is niet de enige Nederlandse die de EK moet missen. Wevers meldde zich eerder al af wegens klachten aan haar rechterheup en -been.

De WK in oktober in Stuttgart is van groot belang, omdat die als kwalificatietoernooi gelden voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Van Gerner neemt deel aan Europese Spelen

Céline van Gerner neemt in juni deel aan de Europese Spelen in Minsk. De 24-jarige Emmeloordse komt dan voor het eerst weer op een groot toernooi in actie sinds dat ze afgelopen najaar verstek moest laten gaan op de WK in Doha wegens een achillespeesblessure.

Eythora Thorsdottir neemt deel aan de EK. De 20-jarige Zuid-Hollandse krijgt in Szczecin gezelschap van Sanna Veerman en Tisha Volleman. Zij ontbrak eveneens op de WK wegens een handblessure, maar stond eind vorig jaar al weer op de wedstrijdvloer.

Bondscoach Gerben Wiersma heeft ervoor gekozen geen kwalificatiewedstrijden te organiseren, maar de turnsters voor toernooien aan te wijzen. Het voorjaar staat voor de turnsters vooral in het teken van de WK, waar dus tickets voor de Spelen op het spel staan.

Ter voorbereiding op de EK komen Thorsdottir, Veerman en Volleman half maart in actie bij de DTB Pokal in Stuttgart. Veerman turnt begin maart een meerkamp uit de wereldbekercyclus in het Amerikaanse Greensboro. Elze Geurts en Kirsten Polderman maken hun opwachting op de Universiade in juli in Napels.

De Nederlandse mannen turnen op 10 maart in Amsterdam een kwalificatiewedstrijd voor de EK. Bondscoach Bram van Bokhoven maakt een week later zijn selectie bekend. Deze week komen Casimir Schmidt, Bram Louwije, Bram Verhofstad en Epke Zonderland uit op een wereldbekerwedstrijd in Melbourne.