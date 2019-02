Simona Halep heeft zondag al na twee weken gebroken met haar Belgische coach Thierry van Cleemput. Volgens de nummer drie van de wereld uit Roemenië ontbreekt de chemie.

Halep en Van Cleemput werkten alleen samen bij het WTA-toernooi van Doha, waar de Roland Garros-winnares zaterdag in de finale verloor van de Belgische Elise Mertens.

"We hebben het in Doha geprobeerd, maar we passen niet goed bij elkaar. We denken anders over tennis, maar we blijven even goede vrienden", aldus Halep op de website van de WTA.

Van Cleemput was de opvolger van Darren Cahill, die de afgelopen vier jaar als coach van Halep fungeerde. De Australiër stopte eind vorig jaar omdat hij meer tijd met zijn familie wilde doorbrengen.

De 27-jarige Halep gaat nu voorlopig verder zonder vaste coach. "Ik heb een goed team en ik heb altijd mijn vaste trainingspartner aan mijn zijde. Ik heb wat meer vrijheid nodig en ik blijf tennissen zoals ik het de afgelopen vier jaar van Darren Cahill geleerd heb."

Halep vervolgt haar seizoen komende week met het WTA-toernooi in Dubai.