Lisanne de Witte heeft zondag bij de NK indooratletiek in Apeldoorn de titel veroverd op de 200 meter. Liemarvin Bonevacia (400 meter) en Bram Anderiessen en Benjamin de Haan (3.000 meter) pakten een ticket voor de EK indoor.

De Witte liep in de finale van de 200 meter een tijd van 23,67 en bleef daarmee Kadene Vassell (23,94) en Kika van Bergen en Henegouwen (24,78) voor. Dafne Schippers, die zaterdag de 60 meter won, deed niet mee.

De Witte is specialiste op de 400 meter, de afstand waarop ze vorig jaar brons won bij de EK outdoor. De 26-jarige atlete koos ervoor op de NK zondag de 200 meter te lopen, omdat ze zaterdag een sterk bezette 400 meter wilde lopen in Birmingham.

De Noord-Hollandse moest in actie komen op de Nederlandse kampioenschappen, omdat de Atletiekunie NK-deelname als voorwaarde heeft gesteld voor deelname aan de EK indoor begin maart in Glasgow.

Nadine Visser pakte voor de vijfde keer op rij de Nederlandse titel op de 60 meter horden. Ze noteerde in de finale een tijd van 8,07. Eefje Boons pakte zilver in 8,15 en bleef daarmee boven de limiet voor de EK. Meerkampster Anouk Vetter behaalde het brons in 8,46.

Van Diepen wint 400 meter

Tony van Diepen pakte goud op de 400 meter. Hij won de race in het Omnisport van Apeldoorn in 46,81 seconden. Dat was ruim onder de limiet voor de EK indoor (47,20). Van Diepen had al een ticket voor de EK op zak.

Bonevacia eindigde als tweede in 46,87 en hij verzekerde zich ook van een startbewijs in Glasgow. Bonevacia won twee jaar geleden bij de EK in Belgrado het brons in een Nederlands record van 46,26. Hij was in de aanloop naar het indoorseizoen geblesseerd en had wat races nodig om zijn vorm te vinden.

De atleet van Curaçao joeg in de finale op die limiet; hij maakte het tempo. Pas op de laatste meters naar de meet kwam Van Diepen nog voorbij. "Liemarvin heeft zijn ticket zelf verdiend. Hij liep een geweldige race", zei de winnaar.

Drie Nederlanders naar EK op 3.000 meter

Mike Foppen werd Nederlands kampioen op de 3.000 meter. De atleet uit Nijmegen, die al zeker was van de EK, hielp bovendien Anderiessen en De Haan in een snelle race aan een startbewijs voor de Europese titelstrijd.

Drie Nederlandse atleten bij een EK indoor op de 3.000 meter is niet eerder vertoond. Foppen was verrast. "Ik had met Benjamin afgesproken dat we er een harde race van zouden maken; ik had er niet op gerekend dat Bram ons kon volgen", zei de kampioen na de finish.

Foppen won in 7.54,95, Andriessen pakte zilver in 7.55,46 en De Haan won het brons in 7.55,62.

"Ik ben zelf blij met de titel, maar vooral ook met mijn niveau. Ik heb twee keer onder de Nederlandse limiet van 7.56 gelopen. Dat was geen laffe tijd hoor, veel scherper dan de limiet van de Europese bond. Ik kijk uit naar Glasgow, daar komt een sterk veld aan de start en ik hoop dat ik de finale kan halen."

Koster soeverein naar titel op 1.500 meter

Maureen Koster veroverde op soevereine wijze de titel op de 1.500 meter. De Boskoopse kwam met een ruime voorsprong over de finish in een tijd van 4.18,85.

Koster liep zaterdag nog een 3.000 meter in het Engelse Birmingham, waar ze als vijfde eindigde in 8.56,44. Op die afstand doet ze begin maart mee aan de EK indoor in Glasgow. Ze mikt daar op een medaille; in 2015 behaalde ze brons op de EK indoor in Praag.

Koster versloeg op de nationale titelstrijd Sanne Wolters-Verstegen, die zaterdag ook in Birmingham was en daar op 0,07 seconde de EK-limiet op de 800 meter miste (2.03,07).

Wolters-Verstegen had in Apeldoorn niet de kracht voor een tweede inspanning en arriveerde op de 1.500 meter als tweede in 4.23,00. Die tijd lag ruim boven de limiet voor Glasgow (4.13,00).