Sifan Hassan heeft zondag in Monaco het wereldrecord op de 5 kilometer op de weg verbeterd. De Nederlandse legde het parcours af in 14 minuten en 44 seconden.

Hassan dook ruim een minuut onder de oude toptijd. Die was met 15 minuten en 48 seconden in handen van de Amerikaanse Sarah Pagano.

Het wereldrecord op de 5 kilometer op de weg wordt sinds begin 2018 officieel erkend door de internationale atletiekfederatie IAAF.

Hassan kon haar geluk niet op met haar record. "Ik ben blij dat ik het wereldrecord heb gelopen. De eerste 3 kilometer gingen te langzaam en toen had ik het eigenlijk al opgegeven. Maar toen ik over de finish kwam, zeiden ze dat ik het had."

De geboren Ethiopische heeft ook de Europese records op de 5.000 meter op de baan en op de halve marathon op haar naam staan. Die toptijden liep ze vorig jaar.

Hassan concentreert zich dit jaar op WK outdoor

De focus van Hassan ligt dit jaar op de WK outdoor, die van 27 september tot en met 6 oktober in de Qatarese hoofdstad Doha worden gehouden. Ze zal de 5 en 10 kilometer lopen.

Komende maand doet de Europees kampioene op de 5.000 meter niet mee aan de EK indoor, die van 1 tot en met 3 maart in Glasgow plaatsvinden.

Hassan zal eind maar wel aan de start staan van de WK cross in het Deense Aarhus. "Ik heb al eens de EK cross gewonnen en ik heb onwijs veel zin in de WK. Ik vind crossen leuk om te doen.''

Hassan werd in 2015 Europees kampioene en in 2016 wereldkampioene indoor op de 1.500 meter. Vorig jaar pakte ze brons op de 1.500 meter en zilver op de 3.000 meter bij de WK indoor in Birmingham. Een paar maanden later veroverde ze bij de EK outdoor in Berlijn goud op de 5 kilometer.