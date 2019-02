Dafne Schippers heeft zaterdag voor de negende keer in haar loopbaan de nationale titel op de 60 meter gepakt.

De 26-jarige Utrechtse liep in het Omnisport in Apeldoorn naar een tijd van 7,18. Ze evenaarde daarmee haar beste tijd van het seizoen. Eerder snelde ze in Madrid naar die tijd.

Jamile Samuel finishte in de finale als tweede in 7,26, net boven de EK-limiet van 7,25. Het brons ging naar de pas 15-jarige N'Ketia Seedo. Met haar tijd van 7,27 is zij de snelste atlete ter wereld onder de 18 jaar.

Schippers, die sinds kort weer samenwerkt met haar oude trainer Bart Bennema, is door haar rappe tijden al zeker van kwalificatie voor de EK indoor begin maart in Glasgow. Ze weet nog niet of ze aan dat toernooi meedoet.

Van Gool wint bij afwezigheid Martina

Bij de mannen pakte Joris van Gool de nationale titel op de sprint. De twintigjarige Brabander deed dat in een persoonlijke toptijd van 6,63. Jamiro Elabeidi pakte het zilver in 6,71, Elvis Afrifa behaalde het brons in 6,74.

Van Gool is dit jaar goed in vorm. Hij liep al 6,65 en voldeed met die tijd aan de limiet voor de EK indoor. Titelverdediger Chris Garia werd in de halve finales gediskwalificeerd na een valse start, terwijl Churandy Martina het toernooi aan zich voorbij liet gaan.

Richard Douma voldeed op de 800 meter aan de limiet voor de EK indoor. De Noord-Hollander liep in het spoor van Thijmen Kupers naar een tijd van 1.48,90 en dat was onder de EK-limiet van 1.49,00.

Kupers was al zeker van deelname aan de titelstrijd in Glasgow. De atleet uit Groningen liep begin deze maand bij zijn rentree na lang blessureleed meteen onder de limiet (1.47,96). In Apeldoorn liep in hij in de series van start tot finish aan de leiding en finishte in 1.48,58.