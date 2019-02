Mikaela Shiffrin heeft bij de WK skiën in het Zweedse Are haar wereldtitel op de slalom met succes verdedigd. De Amerikaanse veroverde zaterdag voor de vierde keer op rij het goud op dit onderdeel.

De 23-jarige Shiffrin bleef de concurrentie ruim voor op de Zweedse piste. Anna Swen Larsson werd voor eigen publiek op 0,58 seconden tweede. Het podium werd gecompleteerd door Petra Vlhová uit Slowakije.

Na de eerste manche stond Shiffrin nog derde, maar met een indrukwekkende tweede run greep ze het goud. De Zwitserse Wendy Holdener leidde na de eerste omloop, maar zij miste in de tweede omloop een poortje.

De Nederlandse Adriana Jelinkova moest zich tevredenstellen met de negentiende plaats. De geboren Tsjechische gaf meer dan vijf seconden toe op de winnende tijd.

Shiffrin is de eerste alpineskiër (zowel bij de mannen als de vrouwen) die vier wereldtitels op rij op één onderdeel heeft veroverd. Ze komt op gelijke hoogte met de Duitse Christl Cranz, die in de jaren dertig ook vier keer wereldkampioene werd op de slalom.

Shiffrin pakte ook het goud op de super-G

Voor de skiester uit Colorado is het haar vijfde wereldtitel in haar carrière. Naast haar vier gouden medailles op de slalom was ze bij de WK in Are de sterkste op de super-G.

Shiffrin pakte haar derde medaille tijdens dit toernooi. Op de reuzenslalom eiste ze achter winnares Vlhová en de Duitse Viktoria Rebensburg het brons voor zich op.

De WK skiën in Are worden zondag afgesloten met de slalom voor mannen.