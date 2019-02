Colin Kaepernick ziet af van een rechtszaak tegen de NFL. De American footballer is tot een schikking gekomen met de leiding van de competitie, zo hebben zijn advocaten vrijdag bekendgemaakt.

Om de 31-jarige Kaepernick is sinds 2016 veel te doen. Hij was de eerste American footballer die knielde tijdens het volkslied dat traditiegetrouw voor elke NFL-wedstrijd gezongen wordt.

De Amerikaan protesteerde daarmee tegen politiegeweld tegen donkere mensen. Zijn voorbeeld werd al snel gevolgd door tientallen spelers. De actie leidde ertoe dat Kaepernick sinds 2017 zonder club zit, terwijl hij eerder als een van de betere quarterbacks in de NFL werd gezien.

Kaepernick was van mening dat de eigenaren van de NFL-clubs tegen hem samenzweren. Hij spande om die reden - net als voormalig ploeggenoot Eric Reid - een rechtszaak aan die technisch gezien al bezig was, maar nu dus is afgekapt.

"Gesprekken met de NFL hebben tot een schikking geleid", melden de advocaten in een verklaring. "De uitkomst is vastgelegd in een vertrouwelijke overeenkomst, dus er zal door alle betrokken partijen niet verder op ingegaan worden."

Een knielende Colin Kaepernick in 2016 met zijn toenmalige ploeggenoten Eli Harold (links) en Eric Reid van San Francisco 49ers. (Foto: ANP)

Actie Kaepernick leidde tot woede bij president Trump

Het knielen van Kaepernick tijdens het volkslied leidde tot woede bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil dat clubeigenaren ingrijpen door knielende spelers te ontslaan, maar zo ver is het nog niet gekomen.

Kaepernick werd vorig jaar door mensenrechtenorganisatie Amnesty International met de Ambassador of Conscience Award onderscheiden voor zijn protest. Die eer kregen eerder onder anderen Nelson Mandela en de Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai.

Bovendien werd de quarterback een van de gezichten van een nieuwe reclamecampagne van Nike. Het sportmerk bestempelde hem als "een van de meest inspirerende sporters van deze generatie" en vindt dat hij "de kracht van de sport gebruikt heeft om de wereld vooruit te helpen".