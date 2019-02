Skiër Marcel Hirscher is zijn status als wereldkampioen op de reuzenslalom vrijdag kwijtgeraakt. De Oostenrijker met een Nederlandse moeder moest bij de WK in het Zweedse Are genoegen nemen met zilver.

De 29-jarige Hirscher kwam na twee runs uit op een tijd van 2.20,44, waarmee hij twee tienden tekortkwam voor het goud. De titel ging naar de Noor Henrik Kristoffersen: 2.20,24.

In de strijd om de medailles hield olympisch kampioen Hirscher wel Alexis Pinturault achter zich. De Fransman kwam uit op 2.20,66 en pakte daarmee het brons.

Twee jaar geleden was Hirscher in Sankt Moritz nog de beste op de reuzenslalom. Ook veroverde de Oostenrijker toen de wereldtitel op de slalom, die zaterdag op het programma staat.

Hirscher pakte bij de Winterspelen van vorig jaar in Zuid-Korea goud op zowel de combinatie als de reuzenslalom. In 2013 veroverde hij op de slalom zijn eerste wereldtitel, waarna in 2015 WK-goud volgde op de alpine-combinatie. In 2017 werd hij dus nog eens twee keer wereldkampioen.

De WK alpineskiën in Zweden duurt nog tot en met zondag.

Het podium van de reuzenslalom, met van links naar rechts Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen en Alexis Pinturault. (Foto: ANP)