De Nederlandse hockeyers hebben vrijdag hun eerste nederlaag geleden in de FIH Pro League. Oranje liet Spanje in Valencia na een 0-3-voorsprong terugkomen tot 3-3 en verloor vervolgens na shoot-outs.

Nederland domineerde het eerste kwart en kreeg daar in de elfde minuut de beloning voor. Thierry Brinkman scoorde uit een rebound na een schot van Terrance Pieters. Twee minuten later stond het al 0-2 door de 56e interlandtreffer van Mirco Pruyser.

Halverwege het derde kwart bekroonde Jelle Galema zijn rentree in Oranje na een jaar afwezigheid met het derde Nederlandse doelpunt uit een fraaie tip-in.

Spanje kwam in de laatste zestien minuten knap terug. Door goals van Pau Quemada en Albert Beltran stond het 2-3 met nog negen minuten op de klok, waarna de thuisploeg in de slotseconden tot frustratie van Oranje nog drie strafcorners kreeg. Bij de derde poging tekende Marc Serrahima de gelijkmaker aan.

Beide ploegen waren daardoor zeker van een punt, maar konden nog een bonuspunt verdienen in de shoot-outs. Dat bonuspunt ging naar Spanje, dat drie keer raak schoot in vijf pogingen, tegenover één Nederlandse treffer in vier shoot-outs.

Nederland begon de Pro League met zeges op Nieuw-Zeeland (3-4) en Australië (5-5, winst na shoot-outs).

Stand Pro League mannen 1. België: 4-9

2. Groot-Brittannië: 2-6

3. Nederland: 3-6

4. Australië: 3-4

5. Spanje: 3-4

6. Duitsland: 2-3

7. Nieuw-Zeeland: 4-1

8. Argentinë: 1-0

Hockeysters spelen zondag in VS

De Nederlandse hockeysters spelen zondag hun derde wedstrijd in de nieuwe internationale competitie. De wereldkampioen, die begin deze maand in Australië voor het eerst in anderhalf jaar een nederlaag leed, neemt het in Winston-Salem op tegen de Verenigde Staten.

De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Acht van de beste hockeylanden ter wereld doen mee. Het toernooi geldt ook als een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020.