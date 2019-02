Raymond van Barneveld is trots dat hij er donderdagavond nog in slaagde een punt uit het vuur te slepen in de tweede speelronde van de Premier League Darts. De Hagenaar knokte zich tegen Gerwyn Price terug van een 6-2-achterstand: 6-6.

"Als je op zo'n grote achterstand staat en dan toch nog een punt verovert, kan ik niet anders dan tevreden zijn", zei Van Barneveld vlak na de wedstrijd in het Schotse Glasgow tegen Sky Sports.

"Ik ben er ook best trots op. Het was fantastisch om voor dit geweldige publiek te spelen. Mijn doel is om volop te genieten van mijn laatste Premier League en ik denk dat ik daar nu een mooi begin aan heb gemaakt."

Voor Van Barneveld betekende zijn comeback tegen Price dat hij zijn eerste punt van deze Premier League-editie in de wacht sleepte. De 51-jarige Hagenaar begon de prestigieuze competitie vorige week met een nederlaag tegen James Wade (7-4).

Raymond van Barneveld viert zijn zwaarbevochten punt in Glasgow. (Foto: Steve Welsh/PDC)

'Ik voel me een beetje als Rocky'

Van Barneveld, die in november bekendmaakte na het WK van eind 2019 een punt achter zijn imposante loopbaan te zetten, benadrukte na zijn gelijkspel tegen Price nog maar eens dat hij ondanks een aantal tegenvallende resultaten in de laatste maanden positief blijft.

"Ik heb een moeilijke tijd achter de rug met mijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK en mijn nederlagen tegen Phil Taylor in Nederland. Maar ik voel me een beetje als Rocky. Ik lig vaak op de grond, maar sta altijd weer op. Ik zal echt nooit opgeven."

De derde speelronde van de Premier League staat volgende week op het programma in het Ierse Dublin. Van Barneveld neemt het dan op tegen Mensur Suljovic. Michael van Gerwen, die donderdag in Glasgow won van de Oostenrijker, treft in Dublin Rob Cross.