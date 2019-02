Sanne Wevers kan in april niet meedoen aan de EK turnen in het Poolse Szczecin. De regerend Europees kampioen op de balk kampt met een heup- en beenblessure en richt zich volledig op de WK van later dit jaar.

De 27-jarige Wevers heeft al langer last van de beenblessure, maar was wel in staat om eind vorig jaar mee te doen aan de wereldkampioenschappen in Doha. In de Qatarese hoofdstad werd de turnster uit Oldenzaal mede door een val zevende in de balkfinale.

"Richting de WK had ik een ander ritme en kreeg ik de grip niet echt te pakken", verklaart Wevers. "Achteraf gezien zijn de klachten in die periode wel wat erger geworden. Maar ik maakte me alsnog geen zorgen."

“Het blijft moeilijk verklaarbaar. We hebben nog niet echt de vinger kunnen leggen op de oorzaak. De klachten verspreiden zich van de hoogste ribben tot aan de kuit. Daardoor heb ik ook te maken met kracht- en coördinatieverlies. Het is lastig om daarmee te turnen."

Wevers veroverde in 2018 eerste Europese titel

Bij de EK in het Schotse Glasgow van augustus 2018 imponeerde Wevers door voor het eerst in haar loopbaan een Europese titel te veroveren. De olympisch kampioen van 2016 op de balk maakte in Glasgow ook deel uit van de Nederlandse ploeg die verrassend brons pakte in de teamfinale.

"Het is jammer dat ik de EK moet missen, maar mijn prioriteit ligt nu bij het verhelpen van het probleem", zegt Wevers, die in 2015 in het Franse Montpellier de eerste EK-medaille uit haar loopbaan pakte (brons op brug). "Ik wil naar mijn lichaam luisteren en er richting de WK weer staan. Daar doe ik alles voor."

De WK turnen wordt dit jaar gehouden in het Duitse Stuttgart en staat in oktober op het programma. Wevers pakte in 2015 in Glasgow haar eerste en tot dusver enige WK-medaille (zilver op balk). De EK wordt tussen 10 en 14 april afgewerkt.