Anthony Joshua neemt het in zijn eerstvolgende gevecht in juni op tegen de Amerikaan Jarrell Miller. De Engelse bokser verdedigt dan in New York zijn wereldtitels in het zwaargewicht.

Joshua hoopte het aanvankelijk te kunnen opnemen tegen zijn landgenoot Tyson Fury of de Amerikaan Deontay Wilder, maar die geven de voorkeur aan een rematch van hun onbesliste gevecht van begin december in Los Angeles.

"Waarom heeft deze dwaas zo lang gewacht? Alsof wij niet geïnteresseerd zouden zijn?", zei Joshua op Twitter toen Shelly Finken, een manager van Wilder, nog wel riep graag een gevecht met hem te willen regelen.

"Hoe dan ook, goed gedaan Fury! Ze wilden je zien neergaan, omdat ze ervan uitgingen dat je carrière voorbij was. Ik zal je partij bieden als je er klaar voor bent. Jullie allebei."

Joshua won in september op Wembley in Londen op knock-out van de Rus Alexander Povetkin en hield daardoor de kampioensgordels van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO in bezit. Die eerste drie staan op het spel tegen Miller.

Joshua zegevierde in al zijn 22 wedstrijden

'AJ', zoals zijn bijnaam luidt, zegevierde tot nu toe in al zijn 22 wedstrijden. Hij deed dat maar liefst 21 keer op knock-out, waaronder in april 2017 op Wembley na een spektakelstuk tegen de Oekraïner Wladimir Klitschko.

Joshua slaagde er alleen in zijn vorige wedstrijd, in maart op Wembley tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker, niet in om te winnen op knock-out. Hij werd toen unaniem als winnaar aangewezen door de jury.

Het gevecht tussen Joshua en Miller wordt op 1 juni gehouden in Madison Square Garden in New York, dat plaats biedt aan zo'n twintigduizend toeschouwers.

Joshua reist voor het eerst in zijn professionele loopbaan af naar het buitenland voor een officieel gevecht. Hij stond tot op heden steeds in eigen land in de ring.

Miller streed niet eerder om een wereldtitel. Hij zegevierde in twintig van zijn 23 wedstrijden op knock-out en is met recht een zwaargewicht. Hij woog namelijk ruim 140 kilogram bij de laatste keer dat hij in actie kwam.