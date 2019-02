De Nederlandse waterpolosters hebben zich verzekerd van een vervolg in de World League. De ploeg van coach Arno Havenga won dinsdag in Boedapest met 10-11 (6-3, 3-2, 1-2, 1-3) van Hongarije en bereikte daarmee het Europese finaletoernooi.

Nederland had de zege vooral te danken aan een sterke eerste helft, maar in de slotfase keerde de spanning toch weer terug. Sabrina van der Sloot werd topscorer met vijf doelpunten. Aanvoerder Dagmar Genee, voor het eerst sinds het afgelopen EK terug in Oranje, was ook belangrijk.

Door de overwinning is de regerend Europees kampioen zeker van een plaats bij de eerste drie in groep B. Met zeven punten uit vijf duels staat Nederland momenteel derde, achter Italië (vijftien) en Hongarije (acht). Op 5 maart volgt het afsluitende groepsduel met het nog puntloze Frankrijk.

Het finaletoernooi vindt eind maart plaats in Italië. De beste drie landen in Turijn plaatsen zich vervolgens voor de mondiale 'superfinale', waar voor de winnaar een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio klaarligt.

Vorig jaar schopte Oranje het tot de finale van de World League. Daarin werd met 8-6 verloren van de Verenigde Staten.