Estavana Polman speelt ook komend seizoen bij Team Esbjerg. De Deense club heeft dinsdag bekendgemaakt dat het aflopende contract met de handbalster van Oranje met één jaar is verlengd.

De 26-jarige Polman zal daardoor aan haar zevende seizoen bij het team beginnen. De linkeropbouwspeelster wordt op de website van Esbjerg omschreven als een "clubicoon".

"Ik vind het hier fantastisch en mijn familie heeft het goed naar de zin", zegt de vriendin van voormalig voetbalinternational Rafael van der Vaart, die in november zijn carrière beëindigde.

Van der Vaart speelde ook in Denemarken bij Esbjerg fB. In de zomer van 2017 kreeg het koppel dochter Jesslynn. "Als het met Rafael en Jesslynn goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. De club is mijn tweede thuis geworden en ik zie nog steeds ontwikkeling in het team", zegt Polman.

"Ik hoop dat we dit seizoen titelkandidaat in Denemarken kunnen zijn, hoewel de concurrentie zwaar is. En hopelijk kunnen we de EHF Cup winnen." Esbjerg is een van de vier Deense clubs die in de kwartfinale van het Europese toernooi staan.

Polman verloor met Esbjerg in 2014 de finale van de EHF Cup. In 2016 werd ze Deens kampioen met haar club en een jaar later won Esbjerg de beker.

'Polman is exceptioneel goed sinds jaarwisseling'

Esbjerg-trainer Jesper Jensen is blij dat hij ook in 2020 over Polman kan beschikken. "'Essie' is in sportief opzicht exceptioneel goed sinds de jaarwisseling.

"Ik heb dat topniveau eerder gezien, maar ze is nu nog volwassener in haar spel. Ze heeft nooit eerder op dit hoge niveau zo weinig fouten gemaakt. En ook op menselijk vlak is ze van grote waarde voor het team. Ze is belangrijk geworden nadat andere grote speelsters vertrokken", aldus de coach.

"Sinds de geboorte van Jesslynn is ze een stuk volwassener. Maar als er iets mis dreigt te gaan, heeft ze nog steeds een enorme drive. Zij is de speelster die het meest gevreesd wordt door onze tegenstanders."

Polman speelde 130 interlands

Polman speelde al 171 duels voor Esbjerg en maakte daarin 952 doelpunten. De geboren Arnhemse begon met handballen bij AAC Arnhem en speelde later voor VOC Amsterdam. In 2011 verhuisde ze naar Denemarken om bij SönderjyskE te gaan spelen en twee jaar later stapte ze over naar Esbjerg.

In 130 interlands voor Oranje maakte ze 459 treffers. Op het EK van december in Frankrijk was Polman met 36 doelpunten de trefzekerste speelster van Nederland en zesde op de topscorerslijst van het toernooi.

Oranje werd derde op dat EK. Eerder won Polman met de nationale ploeg ook medailles op het WK van 2015 (zilver), het WK van 2017 (brons) en het EK in 2016 (zilver). Op de Olympische Spelen in 2016 greep Nederland met een vierde plek net naast eremetaal.