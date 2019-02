Lindsey Vonn heeft haar laatste wedstrijd opgeluisterd met het brons op de afdaling bij de WK skiën. De Amerikaanse moest zondag in het Zweedse Are alleen Ilka Stuhec uit Slovenië en de Zwitserse Corinne Suter voor zich dulden.

De 34-jarige Vonn, die al als derde van start ging, gaf 0,49 seconden toe op Stuhec. Suter kwam met een achterstand van 0,23 seconden het dichtst in de buurt van de winnares.

Bij de vorige WK pakte Vonn twee jaar geleden ook het brons op de afdaling. Voor Stuhec is het haar tweede wereldtitel in haar carrière. In 2017 eiste ze eveneens het goud op de afdaling voor zich op.

Afgelopen dinsdag liep de voorlaatste wedstrijd van Vonn uit op een flinke teleurstelling. Op de super-G kwam ze in het begin van haar race ten val nadat ze met haar ski bleef haken achter een poortje.

De tweevoudig wereldkampioene liep bij die valpartij geen ernstige verwondingen op, waardoor ze zondag 'gewoon' kon starten op de afdaling.

Vonn heeft acht WK-medailles op erelijst staan

Vonn maakte vorige week bekend dat ze na de WK een punt achter haar loopbaan zet. De olympisch kampioene van 2010 op de afdaling, die aanvankelijk in december wilde stoppen, voelt zich fysiek niet langer in staat om topsport te bedrijven.

In haar loopbaan deed Vonn vier keer mee aan de Olympische Spelen. Ze veroverde in 2010 in Vancouver goud op de afdaling en brons op de super-G, waarna ze bij de Spelen van vorig jaar in Pyeongchang brons pakte op de afdaling.

In 2009 veroverde Vonn haar twee wereldtitels (afdaling en super-G). Ze heeft ook drie zilveren (afdaling en super-G in 2007 en afdaling in 2011) en twee bronzen WK-medailles (2015 super-G, 2017 afdaling) op haar erelijst staan.

Tevens boekte Vonn in totaal 82 wereldbekerzeges. Daarmee bleef ze slechts vier overwinningen verwijderd van de legendarische Zweedse recordhouder Ingemar Stenmark.