Kogelstoter Denzel Comenentia heeft zaterdag met een persoonlijk record voldaan aan de limiet voor de WK atletiek outdoor, komend najaar in de Qatarese hoofdstad Doha.

De 23-jarige Amsterdammer stootte de kogel naar 20,72 meter bij de indoorwedstrijd Tyson Invitational in het Amerikaanse Fayetteville. Dat is nipt verder dan de WK-limiet van 20,70. Zijn persoonlijk indoorrecord stond op 20,44.

Met zijn 20,72 won Comenentia de wedstrijd met ruime voorsprong. De Amerikaan Cooper Campbell, die tweede werd, kwam tot 18,55 meter.

Comenentia voldeed ook aan de eis voor de EK indoor begin volgende maand in Glasgow. De limiet voor dat toernooi is 20,15 meter.

Comenentia in actie tijdens de EK vorig jaar in Berlijn (Foto: ANP)

Comenentia wil ook als kogelslingeraar naar WK

Comenentia hoopt zich ook nog bij het kogelslingeren te plaatsen voor de WK in Doha. Vorig jaar in Berlijn was hij al de eerste Nederlandse kogelslingeraar op een EK sinds Hans Houtzager in 1946. Comenentia wist zich in de Duitse hoofdstad niet te plaatsen voor de finale en kwam niet in actie bij het kogelstoten.

Eerder dit weekend voldeed Joris van Gool aan de EK-limiet op de 60 meter. De sprinter liep 6,66 seconden, precies de vereiste tijd. In de finale ging hij nog een fractie sneller: tweede in 6,65.

De EK atletiek in Glasgow is van 1 tot en met 3 maart. De WK in Doha begint op 28 september en duurt tot 6 oktober.