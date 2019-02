Joris van Gool heeft zaterdag bij indoorwedstrijden in Gent op de 60 meter voldaan aan de limiet voor de EK in Glasgow. De 20-jarige Brabander klokte in de series 6,66 seconden, precies de vereiste tijd.

Van Gool ging in de finale nog een fractie sneller. Hij eindigde daarin met 6,65 knap als tweede.

De geboren Tilburger deed vorig jaar al mee aan de Europese kampioenschappen in de buitenlucht in Berlijn, waar hij strandde in de series van de 100 meter.

Chris Garia slaagde er in Gent nog niet in om zich op de 60 meter te plaatsen voor de EK. Hij bleef met 6,73 net boven de limiet.

De voormalige honkballer veroverde vorig jaar in Apeldoorn de Nederlandse indoortitel op de 60 meter door onder anderen Churandy Martina verrassend voor te blijven.

Smet blijft ook net boven de limiet

Koen Smet lukte het in Gent niet om zich op de 60 meter horden te plaatsen voor de EK. Hij bleef met 7,77 zeven honderdsten van een seconde boven de limiet.

Nadine Visser, al zeker van deelname aan het Europese indoortoernooi begin maart, zegevierde op overtuigende wijze bij de vrouwen in 7,96.

Marije van Hunenstijn won de 60 meter in 7,34, maar had daar verder weinig aan omdat dat boven de limiet was die op 7,25 staat.

Mike Foppen won in Linz de 3.000 meter en dook met 7.53,40 onder de limiet (7.56,00). Benjamin de Haan bleef daar net boven: 7.56,63.