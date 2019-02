Suzanne Schulting heeft zaterdag bij de wereldbeker shorttrack in het Italiaanse Turijn de eindzege op de 1.500 meter veiliggesteld. Op de 500 meter greep Lara van Ruijven naast de medailles.

De 21-jarige Schulting hield in de A-finale de Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo (tweede) en de Duitse Anna Seidel (derde) overtuigend achter zich. Haar overwinning was genoeg om als eerste te eindigen in het eindklassement.

Ze profiteerde van het feit dat de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, die de wereldbeker begon als leidster in de wereldbekerstand, de finale niet haalde. Choi werd tweede in de B-finale en zag Schulting haar passeren in het klassement.

Vorige week in het Duitse Dresden moet Schulting, die begin dit jaar bij het EK in Dordrecht al de beste was op de 1.500 meter en op de World Cup alleen zegevierde in Canada, nog met brons genoegen nemen.

In Dresden verzekerde ze zich ook al van de eindzege op de 1.000 meter. Schulting, olympisch kampioen op die afstand, won de laatste vier World Cups op de kilometer.

Van Ruijven grijpt naast medailles op 500 meter

Van Ruijven greep net naast de medailles op de 500 meter. Ze moest in de finale genoegen nemen met de vierde plaats.

De 26-jarige Van Ruijven eindigde achter de Italiaanse Martina Valcepina, de Poolse Natalia Maliszewska en de Canadese Kim Boutin. De Poolse vergrootte daarmee haar voorsprong in het klassement op Van Ruijven.

De finale moest drie keer opnieuw in gang worden geschoten door incidenten bij de start. Bij de vierde start hield Van Ruijven in. Ze knokte zich naar de tweede plaats, maar verloor terrein bij een aanval van Maliszewska.

Yara van Kerkhof won de B-finale en eindigde daardoor als vijfde.