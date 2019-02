Christiaan Varenhorst (foto) gaat een duo vormen met Steven van de Velde, die na een celstraf weer terug is aan de beachvolleybaltop. Ze spelen van 12 tot en met 16 maart samen op een WorldTour-toernooi in Doha.

Van de Velde werd in Engeland tot vier jaar cel veroordeeld nadat hij in 2014 als negentienjarige seks had met een twaalfjarig meisje. Hij kwam al eerder vrij en hervatte in augustus 2017 zijn carrière aan de zijde van Dirk Boehlé.

Dat duo ging in november uit elkaar. Met wereldtopper Varenhorst (28) heeft de nu 24-jarige Van de Velde een nieuwe teamgenoot gevonden. In het verleden speelde de 2.12 meter lange Varenhorst samen met Alexander Brouwer en Reinder Nummerdor, met wie hij op het WK van 2015 zilver pakte.

Tot oktober vormde Varenhorst een duo met Jasper Bouter, maar hij had richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te weinig vertrouwen in die samenwerking. Varenhorst en Van de Velde speelden al één keer eerder samen. Dat was bij de Continental Cup in 2015.

Brouwer en Meeuwsen verdedigen titel in Doha

Behalve Varenhorst en Van de Velde komen Brouwer en Robert Meeuwsen in actie in Doha. Zij zijn titelverdedigers in de hoofdstad van Qatar.

Op het toernooi zijn punten te verdienen in de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020. In Tokio mogen maximaal twee Nederlandse teams deelnemen. Brouwer en Meeuwsen pakten op de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 brons.