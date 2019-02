De Fransman Emmanuel Mayonnade is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalsters, zo heeft de nationale bond vrijdag bekendgemaakt. Hij volgt de eind december vertrokken Helle Thomsen op.

De 35-jarige Mayonnade, die tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020 tekent, is sinds 2015 hoofdcoach van Metz Handball in zijn vaderland.

De club werd de laatste drie keer landskampioen, won in 2017 de beker en speelt in de Champions League. Mayonnade werd drie keer op rij uitgeroepen tot coach van het jaar in Frankrijk.

"Ik ben blij en vereerd dat ik deze functie mag gaan vervullen. Nederland heeft veel goede speelsters, waar ik met mijn club Metz vaak tegen heb gespeeld. Ik ken de kwaliteiten van de speelsters, heb een duidelijk plan voor ogen en kijk er naar uit om met hen samen te werken", aldus Mayonnade.

De Fransman leidt op 22 maart zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Oranje, wanneer Duitsland in Groningen de tegenstander is in een oefenduel.

Uitgelaten handbalsters na het veroveren van de bronzen medaille bij het EK van vorig jaar. (Foto: ANP)

'Ideeën Mayonnade spreken ons zeer aan'

Technisch directeur Paul van Gestel van de handbalbond geeft hoog op van Mayonnade. "'Manu' wordt geroemd om zijn tactisch en analytisch vermogen en zijn persoonlijkheid", zegt hij.

"Hij werkt bij Metz dagelijks met acht internationals van het Franse team en heeft goede resultaten geboekt met zijn club. Zijn ideeën over de aanpak richting ons team spreken ons zeer aan", legt technisch directeur Van Gestel uit.

Aanvoerder Danick Snelder: "Manu heeft veel zin om met ons aan de slag te gaan en kijkt met een frisse blik naar het team. Hij heeft bij Metz laten zien waar hij toe in staat is en wij hopen dat samen met hem bij het Nederlands team door te zetten."

Thomsen vertrok eind december na twee jaar bij Oranje. Onder leiding van de Deense coach pakte Nederland zilver op het EK van 2016. Een jaar later was er brons op het WK en ook het EK van afgelopen jaar werd afgesloten op de derde plek.