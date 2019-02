Raymond van Barneveld snapt niets van zijn nederlaag tegen James Wade in de eerste speelronde van de Premier League Darts. De vijfvoudig wereldkampioen verloor donderdag met 7-4 in Newcastle.

Van Barneveld, die zijn eerste partij op een groot toernooi speelde sinds zijn vroege uitschakeling op het WK in december, stond nog met 4-3 voor tegen zijn Engelse opponent.

"Ik begrijp het gewoon niet. Ik ben aan het opkrabbelen na het WK en een paar gala's. Ik zoek, zoek en zoek", aldus een radeloze Van Barneveld voor de camera van RTL 7.

"Het ging weer meespelen in mijn hoofd dat ik Wade in de derde leg niet kon breken. Het lukte eindelijk op 3-3, maar het werd direct weer 4-4. Hij miste niet veel vanavond."

De 51-jarige Van Barneveld gooide net als Wade vier keer 180. Hij gooide een gemiddelde van ruim 95 tegenover ruim 99 voor de Engelsman, die ook een hoger finishpercentage had: 58,33 om 30,77.

'Ik had heel veel zenuwen'

Van Barneveld merkte dat hij niet zichzelf was in Newcastle. "Ik merkte dat ik heel veel zenuwen had op het podium, ik weet ook niet waarom. Ik had meer zenuwen dan ooit en stond te 'duwen en te trekken' aan mijn pijlen", aldus de voormalige postbode.

"Hoe het kan? Ik weet het niet. Ik gooide 180'ers en scores van 177 en 174, maar uiteindelijk is dat ook niet zo belangrijk. Ik verlies hier gewoon met 7-4 en daar kan ik heel weinig mee."

De ervaren Nederlander kreeg een van de zes wildcards voor deelname aan de Premier League. Hij is inmiddels naar de 28e plek op de wereldranglijst gezakt en is niet meer zeker van een ticket voor de grote toernooien.

In aanloop naar de start van de Premier League liet Van Barneveld weten hoopvol te zijn over een plek bij de beste vier in de prestigieuze competitie. Volgende week staat in Glasgow de tweede speelronde op het programma.