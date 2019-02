De beste darters van de PDC komen van februari tot en met mei 2019 uit in de Premier League. Het Rotterdamse Ahoy is op 27 en 28 maart het decor van de achtste en negende speelronde. Een overzicht van de deelnemers, de uitslagen en het programma.

Deelnemers

Michael van Gerwen

Rob Cross (Eng)

Peter Wright (Sch)

Daryl Gurney (NIe)

Michael Smith (Eng)

Gerwyn Price (Wal)

James Wade (Eng)

Mensur Suljovic (Oos)

Raymond van Barneved

Chris Dobey (Eng, in Newcastle)/Glen Durrant (Eng, in Glasgow)/Steve Lennon (Ier, in Dublin)/Luke Humphries (Eng, in Exeter)/John Henderson (Sch, in Aberdeen)/Nathan Aspinall (Eng, in Nottingham)/Max Hopp (Dui, in Berlijn)/Dimitri Van den Berg (Bel, in Rotterdam)/Jeffrey de Zwaan (in Rotterdam)*

*Na de afmelding van nummer vier van de wereld Gary Anderson (rugblessure) wees de PDC negen vervangers aan, die allemaal één speelronde in actie komen

Uitslagen

Speelronde 1 (Newcastle, 7 februari)

James Wade-Raymond van Barneveld 7-4

Gerwyn Price-Daryl Gurney 7-4

Chris Dobey-Mensur Suljovic 6-6

Michael van Gerwen-Michael Smith 7-5

Peter Wright-Rob Cross 6-6

Programma

Speelronde 2 (Glasgow, 14 februari)

Peter Wright-Michael Smith

Rob Cross-James Wade

Raymond van Barneveld-Gerwyn Price

Daryl Gurney-Glen Durrant

Mensur Suljovic-Michael van Gerwen

Speelronde 3 (Dublin, 21 februari)

Gerwyn Price-James Wade

Steve Lennon-Peter Wright

Michael van Gerwen-Rob Cross

Michael Smith-Daryl Gurney

Mensur Suljovic-Raymond van Barneveld

Speelronde 4 (Exeter, 28 februari)

Luke Humphries-Gerwyn Price

Daryl Gurney-Rob Cross

Mensur Suljovic-Peter Wright

Michael van Gerwen-James Wade

Michael Smith-Raymond van Barneveld

Speelronde 5 (Aberdeen, 7 maart)

Michael Smith-Rob Cross

Daryl Gurney-James Wade

Mensur Suljovic-Gerwyn Price

Raymond van Barneveld-Peter Wright

Michael van Gerwen-John Henderson

Speelronde 6 (Nottingham, 14 maart)

Nathan Aspinall-Michael Smith

James Wade-Mensur Suljovic

Rob Cross-Raymond van Barneveld

Gerwyn Price-Michael van Gerwen

Peter Wright-Daryl Gurney

Speelronde 7 (Berlijn, 21 maart)

Gerwyn Price-Rob Cross

James Wade-Peter Wright

Michael van Gerwen-Daryl Gurney

Michael Smith-Mensur Suljovic

Max Hopp-Raymond van Barneveld

Speelronde 8 (Rotterdam, 27 maart)

Gerwyn Price-Michael Smith

James Wade-Dimitri Van den Bergh

Rob Cross-Mensur Suljovic

Peter Wright-Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld-Daryl Gurney

Speelronde 9 (Rotterdam, 28 maart)

Daryl Gurney-Mensur Suljovic

Peter Wright-Gerwyn Price

Rob Cross-Jeffrey de Zwaan

Raymond van Barneveld-Michael van Gerwen

James Wade-Michael Smith

Na speelronde 9 valt de laagste speler op de ranglijst af

Speelronde 10 (Belfast, 4 april)

Speelronde 11 (Liverpool, 11 april)

Speelronde 12 (Cardiff, 18 april)

Speelronde 13 (Birmingham, 25 april)

Speelronde 14 (Manchester, 2 mei)

Speelronde 15 (Sheffield, 9 mei)

Speelronde 16 (Leeds, 16 mei)

Halve finales en finale (Londen, 23 mei)

Eerdere winnaars

2005: Phil Taylor

2006: Phil Taylor

2007: Phil Taylor

2008: Phil Taylor

2009: James Wade

2010: Phil Taylor

2011: Gary Anderson

2012: Phil Taylor

2013: Michael van Gerwen

2014: Raymond van Barneveld

2015: Gary Anderson

2016: Michael van Gerwen

2017: Michael van Gerwen

2018: Michael van Gerwen

Prijzengeld

Winnaar: 250.000 Britse pond

Verliezend finalist: 120.000 pond

Halvefinalisten: 80.000 pond

Vijfde plaats: 65.000 pond

Zesde plaats: 55.000 pond

Zevende plaats: 50.000 pond

Achtste plaats: 45.000 pond

Negende plaats: 30.000 pond

Zege invallers: 5.000 pond

Gelijkspel invallers: 3.500 pond

Verlies invallers: 2.500 pond

Koploper na zestien speelrondes: 25.000 pond

Totaal: 825.000 pond