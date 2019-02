Een Amerikaanse toeschouwer bij een honkbalwedstrijd van de Los Angeles Dodgers is afgelopen zomer overleden doordat ze een honkbal tegen haar hoofd heeft gekregen. De doodsoorzaak blijkt uit het dinsdag uitgelekte rapport van de lijkschouwer, zo meldt ESPN woensdag.

De 79-jarige Linda Goldbloom werd in augustus bij het Major League-duel tussen de Dodgers en de San Diego Padres geraakt door een fout geslagen bal.

"Stewards kwamen naar haar toe en vroegen of ze oké was. Ze zei van niet en werd toen door de EHBO'ers naar het ziekenhuis gebracht", aldus haar dochter Jana Brody in een reactie. Vier dagen later overleed Goldbloom in het ziekenhuis.

De Dodgers maakten geen melding van het incident. Twee keer eerder overleed er een toeschouwer bij een wedstrijd in de Major League Baseball (MLB). Dat gebeurde in 1943 en 1970.

Veel teams, waaronder de Dodgers, hadden afgelopen seizoen juist meer netten opgehangen om toeschouwers te beschermen tegen fout geslagen ballen.

Dat gebeurde naar aanleiding van een incident in Yankee Stadium in september 2017. Toen raakte een jong meisje zwaargewond doordat ze een bal met 160 kilometer per uur in het gezicht kreeg.