LeBron James heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met de Los Angeles Lakers de grootste nederlaag uit zijn loopbaan in de NBA geleden. De Lakers gingen met 136-94 onderuit op bezoek bij de Indiana Pacers.

De ploeg uit Indiana maakte 42 punten meer dan de Lakers. De grootste nederlagen had James tot dinsdag geleden met de Cleveland Cavaliers. Met die ploeg ging hij tegen de Golden State Warriors (in 2017) en tegen de Detroit Pistons (in 2007) onderuit met 35 punten verschil.

James keerde vorige week tegen de Clippers (123-120 overwinning) terug nadat hij zeventien duels had gemist vanwege een liesblessure. Vervolgens gaf coach Luke Walton zijn sterspeler weer rust tegen de Warriors (115-101 nederlaag).

Tegen de Pacers liet James zien nog niet in topvorm te verkeren. Hij miste drie van zijn eerste vijf schoten, leed zes keer balverlies en kwam uit op achttien punten en negen assists. In het derde kwart werd de forward gewisseld, waarna hij niet meer in het veld kwam.

James maakte tegen de Pacers wel zijn 32.000e punt in de NBA. De Amerikaan is de vijfde speler ooit die tot dat aantal punten komt.

De Lakers staan nu tiende in de Western Conference. De beste acht ploegen plaatsen zich aan het einde van het seizoen voor de play-offs. De Pacers staan vierde in de Eastern Conference.