Hoewel ze dinsdag in de voorlaatste run uit haar loopbaan hard ten val kwam, gelooft skilegende Lindsey Vonn erin dat ze haar carrière zondag op de afdaling bij de WK alpineskiën in Zweden met een overwinning kan afsluiten.

De tweevoudig wereldkampioene, die vanwege haar fysieke gesteldheid stopt als topskiester, ging dinsdag op de super-G in Are onderuit toen ze aan een poortje bleef haken. Ze kwam wel op eigen kracht over de finish.

"Ik voel me een beetje alsof ik overreden ben, al gaat het met mijn knieën nog steeds goed. Ik moest even naar adem happen en had last van mijn nek. Zondag zal ik weer in orde zijn", aldus een positieve Vonn.

"Ik ben altijd in staat om te winnen, dus schrijf me niet af. Ik heb nog een wedstrijd te gaan en daarin kan een wonder gebeuren. Er is een kans."

De 34-jarige Vonn maakte vrijdag in een emotionele verklaring op Instagram bekend dat ze na de WK van deze week een punt achter haar loopbaan zet. Ze voelt zich fysiek niet langer in staat om topsport te bedrijven.

Lindsey Vonn wordt in het Zweedse Are op de voet gevolgd door de media. (Foto: ANP)

'Hoop dat Stenmark erbij is'

Aanvankelijk wilde Vonn, die in 2010 olympisch kampioene op de afdaling werd, pas stoppen als ze het recordaantal wereldbekerzeges van de 62-jarige Zweed Ingemark Stenmark (86 overwinningen) had verbeterd. Ze zal echter blijven steken op 82.

"Maar ik hoop dat Stenmark er zondag bij is tijdens mijn afdaling. Volgens mij was hij van plan om later te komen, maar het zou mooi zijn om mijn laatste run voor hem te doen", aldus de Amerikaanse, die nuchter is over haar afscheid.

"Ik heb al genoeg gehuild, dus ik ben niet verdrietig meer. Ik accepteer dat dit het einde is. Ik probeer ervan te genieten en zal eindigen met een groot feest."

Vonn deed mee aan de Winterspelen van 2002, 2006, 2010 en 2018. Naast haar gouden plak op de afdaling in 2010 won ze ook twee keer olympisch brons. Ze kampte tijdens haar loopbaan veelvuldig met (knie)blessures.