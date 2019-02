Snowboardster Michelle Dekker is er dinsdag niet in geslaagd de finaleronde van de parallelslalom te bereiken bij de WK in het Amerikaanse Park City.

Over twee runs was een plek bij de snelste zestien vereist voor de 22-jarige Nederlandse, maar ze bleef met een tijd van 1.32,17 steken op de 21e plek. Het verschil met de nummer zestien was anderhalve seconde.

Maandag strandde Dekker in de achtste finales van de parallelreuzenslalom. Ze werd gediskwalificeerd in haar wedstrijd tegen de Oekraïense Annamari Dancha. Aan de overige WK-onderdelen doet de Zuid-Hollandse niet mee.

Dekker deed twee keer mee aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden werd ze in Sochi 22e op de parallelreuzenslalom en negentiende op de parallelslalom. Een jaar geleden eindigde ze in Pyeongchang op plaats zeventien bij de parallelreuzenslalom.

De WK snowboarden duurt nog tot en met zondag.