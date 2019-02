Handbalster Nycke Groot vertrekt bij Györi. De dertigjarige Noord-Hollandse is niet van plan haar aflopende contract te verlengen bij de Hongaarse topclub.

"Ik ben dankbaar voor de tijd in Gyor, maar ik ben op het punt aangekomen dat ik iets nieuws wil proberen", zegt Groot dinsdag op de website van Györi.

"Ik heb nieuwe energie nodig na mijn besluit om te stoppen bij het Nederlands team. Ik vraag niemand om mijn beslissing te begrijpen, maar ik vraag iedereen wel om mijn keuze te respecteren."

Groot was vanaf de zomer van 2015 in dienst van Györi. Ze won in 2017 en 2018 de Champions League, het belangrijkste Europese clubtoernooi in de sport.

De middenopbouwspeelster speelde voorheen ook bij het Deense FC Midtjylland Handbold (2011-2015), Team Tvis Holstebro (2006-2011) en in Nederland bij SEW (2003-2006), Kolping (2001-2003) en SV Koedijk (2001).

Groot zette vorige maand punt achter interlandloopbaan

Groot zette vorige maand nog per direct een punt achter haar interlandloopbaan. Ze kon het fysiek niet meer opbrengen om voor Oranje uit te komen.

De geboren Alkmaarse behoort tot een van de succesvolste speelsters ooit in Oranje. Ze kwam in de afgelopen vijftien jaar (ze maakte haar debuut in december 2004) tot 141 interlands, waarin ze 439 scoorde.

Groot won met Oranje zilver op het WK 2015 en EK 2016 en brons op het WK 2017 en EK 2018. Ze werd bij het EK 2016 in Zweden verkozen tot waardevolste speelster en kreeg een plekje in het allstarteam.

Na de Deense bondscoach Helle Thomsen, collega-middenopbouwspeelster Maura Visser (33) en cirkelspeelster Yvette Broch (28) was Groot alweer de vierde die in korte tijd de deur achter zich dichttrok bij Oranje.