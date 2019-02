Skilegende Lindsey Vonn is dinsdag in de voorlaatste wedstrijd van haar loopbaan hard ten val gekomen. De Amerikaanse ging onderuit op het onderdeel super-G bij de WK alpineskiën in het Zweedse Are. Mikaela Shiffrin pakte het goud.

De 34-jarige Vonn kwam aan het begin van haar race ten val nadat ze met haar ski bleef haken aan een poortje. De tweevoudig wereldkampioene lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen, want ze wist op eigen houtje over de finish te komen.

De zege ging naar haar landgenote Shiffrin, die voor het eerst in haar loopbaan goud veroverde op de super-G. De 23-jarige Amerikaanse heeft wel al drie wereldtitels (2013, 2015 en 2017) op de slalom op haar naam staan.

De Italiaanse Sofia Goggia werd tweede op twee honderdste van een seconde van Shiffrin, vlak daarachter gevolgd door de Zwitserse Corinne Suter (brons). Olympisch kampioene Ester Ledecka uit Tsjechië stelde teleur met de 27e plek.

Vonn heeft zeven WK-medailles op haar naam staan

Vonn maakte vrijdag in een verklaring op Instagram bekend dat ze na de WK van deze week een punt achter haar loopbaan zet. De olympisch kampioene van 2010 op de afdaling, die aanvankelijk in december wilde stoppen, voelt zich fysiek niet langer in staat om topsport te bedrijven.

In haar loopbaan deed Vonn vier keer mee aan de Olympische Spelen. Ze veroverde in 2010 in het Canadese Vancouver goud op de afdaling en brons op de super-G, waarna ze bij de Spelen van vorig jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang brons pakte op de afdaling.

In 2009 veroverde Vonn haar twee wereldtitels (afdaling en super-G). De Amerikaanse heeft ook drie zilveren (afdaling en super-G in 2007 en afdaling in 2011) en twee bronzen WK-medailles (2015 super-G, 2017 afdaling) op haar erelijst staan.

De WK alpineskiën is maandag begonnen en duurt nog tot en met zondag 17 februari. Vonn komt zondag nog in actie op de afdaling, de laatste wedstrijd uit haar carrière.

Lindsey Vonn kwam met de schrik vrij na haar val op de super-G. (Foto: ANP)