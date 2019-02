Lindsey Vonn voelt zich fysiek in orde richting de laatste twee wedstrijden uit haar loopbaan. De skilegende neemt deze week bij de WK alpineskiën in het Zweedse Are afscheid als topsporter.

De 34-jarige Vonn komt dinsdag in actie op de super-G en beëindigt haar carrière zondag op de afdaling. De tweevoudig wereldkampioene verscheen maandag met nummer 1 op de piste voor haar eerste training in Are.

"Ik wilde vandaag puur het terrein verkennen, dus het ging me niet om de snelheid. Over het algemeen ging het prima", aldus Vonn, die tijdens haar loopbaan veelvuldig werd geteisterd door knieblessures.

"Het was oké. Ik week een paar keer af van mijn lijn, maar mijn knie voelt naar behoren. Ik kijk uit naar morgen en dan zullen we wel zien hoe het loopt."

Vonn maakte vrijdag in een emotionele verklaring op Instagram bekend dat ze na de WK van deze week een punt achter haar loopbaan zet. Ze voelt zich fysiek niet langer in staat om topsport te bedrijven.

Lindsey Vonn tijdens haar training in het Zweedse Are. (Foto: ANP)

Wereldbekerrecord blijft buiten bereik

Aanvankelijk wilde Vonn, die in 2010 olympisch kampioene op de afdaling werd, pas stoppen als ze het recordaantal wereldbekerzeges van de 62-jarige Zweed Ingemark Stenmark (86 overwinningen) had verbeterd.

Door haar beslissing om na de WK al een punt achter haar carrière te zetten, blijft de Amerikaanse op 82 zeges in de wereldbeker steken.

Vonn deed mee aan de Olympische Winterspelen van 2002, 2006, 2010 en 2018. Naast haar gouden plak op de afdaling in 2010 won ze ook twee keer brons; in 2010 in Vancouver op de super-G en vorig jaar in Pyeongchang op de afdaling.

Ze kampte in haar loopbaan vaak met (knie)kwetsuren. In haar verklaring van vrijdag maakte Vonn voor het eerst bekend dat ze afgelopen lente wederom een operatie aan een knie moest ondergaan.

De WK alpineskiën in Are begint maandag en duurt tot en met zondag 17 februari.