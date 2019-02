Schansspringlegende Matti Nykänen is in de nacht van zondag op maandag op 55-jarige leeftijd overleden. De Fin wordt beschouwd als de beste schansspringer aller tijden en had een zeer turbulent leven na zijn carrière.

Nykänen geldt met vier gouden en één zilveren medaille als de succesvolste schansspringer op de Olympische Spelen. Op de Winterspelen van 1988 van Calgary won hij maar liefst drie keer goud.

Hij is bovendien de enige atleet die alle vijf grote prijzen in het skispringen wist te winnen. Naast de gouden olympische medailles zijn dat het WK schansspringen (zesmaal), het WK skivliegen (eenmaal), de wereldbeker skispringen (viermaal) en de Vierschansentournee (tweemaal).

IOC-voorzitter Thomas Bach reageerde maandag op het overlijden van de schansspringer: "Matti Nykänen was een van de succesvolste schansspringers in de olympische historie. Hij is een legende in zijn sport en mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden."

Privéleven vol schandalen

Nadat hij stopte als schansspringer, begon hij een carrière als popzanger. Na een veelbelovende start verzeilde Nykänen in financiële nood en werkte hij enige tijd als stripper.

Nykänen trouwde zes keer met vijf verschillende vrouwen. Hij was onder anderen met de Finse miljonair Mervi Tapola getrouwd. Hij had een slechte relatie met zijn drie kinderen en mocht van hen zijn kleinkinderen niet zien.

Hij kreeg een alcoholverslaving en raakte betrokken bij diverse schandalen. Hij belandde tweemaal in de gevangenis wegens geweldsdelicten, na een steekpartij en nadat hij Tapola had mishandeld.

Afgelopen zomer raakte Nykänen gewond bij een jetskiongeluk. In het ziekenhuis werd diabetes geconstateerd bij de tweevoudig sportman van het jaar in Finland.

De laatste weken leek hij daarvan hersteld en begon hij weer te touren. Zijn laatste show als zanger was afgelopen vrijdag, toen hij optrad in een restaurant in Helsinki. De doodsoorzaak is onbekend.

Nykänen wordt in 2004 gearresteerd door de Finse politie. (Bron: AFP)