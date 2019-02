Tom Brady en coach Bill Belichick van de New England Patriots zijn dolgelukkig na hun historische zege van zondagavond in de Super Bowl. De American football-ploeg won in Atlanta met 13-3 van de Los Angeles Rams.

Voor quarterback Brady en succescoach Belichick was het al de zesde keer dat de Super Bowl werd gewonnen, nadat ze in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017 al betrokken waren bij het kampioenschap van de Patriots.

"Dit is een droom die uitkomt", zei een euforische Brady na de wedstrijd in het Mercedes-Benz Stadium. "Het was een ongelooflijk jaar waarin we er harder dan ooit voor hebben gevochten. Ik ben heel blij, vooral voor mijn teamgenoten."

Zowel de Patriots als de Rams lieten in defensief opzicht vrijwel geen steken vallen, waardoor de stand na het eerste kwart nog 0-0 was. De ervaren kicker Stephen Gostkowski brak in het tweede kwart alsnog de ban namens de Patriots.

'Dit is een fantastische dag voor het hele team'

De Rams kwamen nog wel op gelijke hoogte, maar een zespunter van Sony Michel en nog een field goal van Gostkowski bepaalden de eindstand op 13-3. Daarmee gaat de wedstrijd de boeken in als de Super Bowl met het minste aantal punten.

"De Rams verdedigden heel goed en daardoor werd het lastig voor ons", erkende de 41-jarige Brady, na zondag de speler met de meeste NFL-titels ooit. "Onze defensie was daarentegen ook geweldig. Ik had gehoopt dat we in aanvallend opzicht wat beter waren geweest, maar dat maakt niks meer uit nu. Dit is echt ongelooflijk."

De 66-jarige Belichick was al de succesvolste coach in de historie van de Super Bowl, maar mag zich nu de oudste coach ooit noemen die de American Football-finale wint. De Amerikaan vindt desondanks dat de loftuitingen vooral naar zijn spelers moeten gaan.

"Het gaat allemaal om de spelers", aldus Belichick. "Ze hebben het hele jaar door heel hard gewerkt en speelden als kampioenen. De Los Angeles Rams zijn geweldig, maar we hebben ze gelukkig weten te stoppen. Dit is een fantastische dag voor het team."