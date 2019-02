De New England Patriots hebben in de nacht van zondag op maandag voor de zesde keer de Super Bowl gewonnen. De American football-ploeg van superster Tom Brady won in Atlanta in een weinig opwindende wedstrijd met 13-3 van de Los Angeles Rams.

De wedstrijd gaat de boeken in als de Super Bowl met het minste aantal punten. Dat record stond op naam van de finale in 1973, toen de Miami Dolphins met 14-7 wonnen van de Washington Redskins.

De Patriots, die voor de negende keer deze eeuw en voor de elfde keer in totaal in de finale van het seizoen in de National Football League (NFL) stonden, evenaren de Pittsburgh Steelers, die met zes Super Bowl-zeges recordhouder waren.

Coach Bill Belichick (66) en quarterback Brady (41) waren ook in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017 betrokken bij het kampioenschap van de Patriots. Ze verloren de Super Bowl in 2008, 2012 en vorig jaar. Brady speelde tegen de Rams zeker niet zijn beste duel, maar hij is nu wel de speler met de meeste NFL-titels ooit. Hij deelde het record tot zondag met Charles Haley.

Patriots-aanvaller Julian Edelman (32) ving tien passes voor 141 yards aan terreinwinst en werd daardoor voor het eerst in zijn carrière verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl.

De Rams stonden voor de vierde keer in de Super Bowl. De ploeg won zijn enige titel in 2000. Het vorige Super Bowl-optreden voor de (toen nog St. Louis) Rams was zeventien jaar geleden, toen de Patriots verrassend met 20-17 zegevierden. Dat was de eerste NFL-titel voor New England en de start van een ongekend succesvolle periode voor de Patriots van Brady en Belichick.

Tom Brady eindigde het duel met 262 yards aan terreinwinst. (Foto: ANP)

Eerste pass Brady wordt onderschept

Het NFL-seizoen stond grotendeels in het teken van het ene aanvallende record na het andere, maar het waren de twee defensies die zondag na de vertolking van het Amerikaanse volkslied door soullegende Gladys Knight domineerden onder het dichte dak van het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta (geopend in augustus 2017, kosten: 1,4 miljard euro).

De toon werd na drie minuten gezet door de verdediging van de Rams. De eerste pass van Brady werd direct onderschept door Cory Littleton.

Desondanks waren het de Patriots die verreweg het meeste balbezit hadden in de eerste twee kwarten. Na een kleine zes minuten kreeg New England ook de eerste kans om te scoren, maar de ervaren kicker Stephen Gostkowski kreeg een field goal niet tussen de palen. Daardoor stond het voor de vijfde keer deze eeuw 0-0 na het eerste kwart van een Super Bowl met de Patriots.

In het tweede kwart was Gostkowski wel succesvol bij zijn tweede field goal-poging, goed voor een ruststand van 3-0 in het voordeel van New England.

De Rams hadden dit seizoen statistisch de op een na beste aanval in de NFL, maar het team onder leiding van quarterback Jared Goff kwam er voor rust niet aan te pas tegen de verdediging van Belichick. Los Angeles had na dertig minuten slechts 57 yards aan terreinwinst geboekt, ver onder zijn gemiddelde dit seizoen (212 yards in de eerste helft).

Maroon 5-zanger Adam Levine eindigde de halftime show zonder shirt. (Foto: ANP)

Voor het eerst geen touchdown in eerste drie kwarten

Na de halftime show van Maroon 5 in de rust van het duel waren de hoogtepunten ook in het derde kwart schaars. Na acht mislukte keren balbezit lukte het de aanval van de Rams bij zijn negende poging wel om wat momentum te vinden.

Dat leverde met nog 17 minuten te gaan een gelijke stand op (3-3). Rams-kicker Greg Zuerlein schoot de bal vanaf 53 yards tussen de doelpalen, de op een na langste field goal in de Super Bowl-historie. Dat betekende wel dat er voor het eerst in de geschiedenis van de NFL-finale geen touchdown was in de eerste drie kwarten.

Halverwege het vierde kwart kwam de eerste zespunter er alsnog. Na een pass van 29 yards van Brady naar Rob Gronkowski rende Sony Michel naar zijn zesde score van de play-offs. Na de rake conversie stond het 10-3 in het voordeel van de Patriots.

De Rams probeerden direct te antwoorden, maar met nog vier minuten te gaan onderschepte Patriots-uitblinker Stephon Gilmore op de rand van zijn eigen end zone (de plek waar een touchdown gescoord wordt) een pass van Goff.

New England profiteerde en met nog iets meer dan een minuut op de klok maakte Gostkowski er 13-3 van. Dat was de beslissing, waardoor Brady en Belichick nogmaals bevestigden dat ze de meest succesvolle combinatie in de geschiedenis van de NFL zijn.

De aanval van de Rams kwam niet goed uit de verf in Atlanta. (Foto: ANP)