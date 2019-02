Topzeilster Lobke Berkhout heeft haar rentree afgesloten met een zevende plaats bij de wereldbekerwedstrijden in Miami. De 38-jarige Noord-Hollandse kwam voor de Amerikaanse kust voor het eerst in actie met haar nieuwe partner Afrodite Zegers.

Berkhout en Zegers hadden met goede uitslagen in de laatste races de medalrace gehaald. Daarin raakten ze door een inschattingsfout achterop en konden ze die achterstand niet meer goedmaken.

Het Nederlandse duo eindigde als tiende en laatste en zakte in het eindklassement van de zesde naar de zevende plek. De winst in Miami ging naar het Duitse duo Frederike Loewe en Anna Markfort.

"Uiteindelijk zijn we wel heel blij met het resultaat en het proces deze week", aldus Berkhout. "We hebben veel geleerd en daar zijn we superblij mee. We zijn nu nog meer gemotiveerd om in april naar de Prinses Sofia Cup op Palma te gaan."

Berkhout maakte in Miami na een afwezigheid van bijna zeven jaar haar rentree. In 2012 stopte ze na een bronzen medaille op de Olympische Spelen van Londen. Ze veroverde in haar loopbaan vijf wereldtitels en twee olympische medailles.

De grootste successen vierde Berkhout met Marcelien Koning, met wie ze drie wereldtitels pakte (2005, 2006 en 2007), zilver veroverde op de Spelen van 2008 in Peking en in 2005 Sportploeg van het Jaar werd. Met partner Lisa Westerhof werd Berkhout in 2009 en 2010 opnieuw wereldkampioen.