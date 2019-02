Het interessantste duel bij Super Bowl 53 vindt misschien wel naast het veld plaats. Los Angeles Rams-coach Sean McVay (33), het nieuwste wonderkind in de NFL, neemt het in de nacht van zondag op maandag in Atlanta op tegen New England Patriots-coach Bill Belichick (66), een levende legende.

Zijn fotografisch geheugen is inmiddels vermaard en dus zag McVay maandag de test al aankomen bij het carnavaleske persmoment dat 'Super Bowl Opening Night' gedoopt is. Een lokale verslaggever wilde weten of de jonge coach van de Rams zich écht nog alles herinnert van zijn American football-carrière.

McVay stelde niet teleur. Met grote precisie omschreef de Amerikaan situaties uit drie verschillende wedstrijden die hij in 2003 (!) als middelbare scholier speelde namens Marist School, dat even buiten Atlanta ligt.

Met alleen een tegenstander, een tijdstip in de wedstrijd en de uitkomst als informatie wist McVay direct welke tactiek er gebruikt was, hoe die tactiek heette en wat de namen van de ploeggenoten waren die erbij betrokken waren.

"Ik denk dat ik me dit herinner, omdat jullie het deze week op tv hebben laten zien", grapte de voormalige quarterback met valse bescheidenheid. "Het zou heel speciaal zijn als ik deze week nog een paar herinneringen kan creëren die me nog tientallen jaren zullen heugen."

McVay is jongste coach ooit in NFL

De Los Angeles Rams stonden begin 2017 op een van de belangrijkste kruispunten in hun geschiedenis. De club was een jaar geleden met veel bombarie verhuisd van St. Louis naar LA, waardoor er voor het eerst in 22 jaar weer een NFL-team in de op een na grootste stad van de Verenigde Staten speelde.

De Rams hadden onder Jeff Fisher, een coach van de oude stempel die vooral rond de eeuwwisseling succesvol was, echter een dramatisch eerste seizoen gehad in Los Angeles (vier zeges, twaalf nederlagen), waardoor de laatste play-offdeelname nu dertien jaar geleden was.

De oplossing van de Rams was om een van de grootste gokken in de recente NFL-historie te nemen. Op 12 januari 2017 werd McVay, op dat moment twaalf dagen verwijderd van zijn 31e verjaardag, de jongste coach ooit in de American footballcompetitie.

Twee jaar later is elke NFL-club die zijn coach ontslaat op zoek naar 'de nieuwe McVay'. De coach heeft de Rams namelijk getransformeerd van een van de slechtste tot een van de beste teams in de NFL.

McVay met zijn quarterback Jared Goff. (Foto: ANP)

'Zijn intelligentieniveau is gewoon anders'

McVay past perfect in de 'nieuwe NFL', een competitie die door nieuwe regels steeds meer op de aanval gericht is. En McVay is op aanvallend gebied een genie.

"Iedereen die Sean McVay ontmoet, weet dat zijn leeftijd er niet toe doet. Als je met hem praat, merk je direct dat zijn intelligentieniveau en zijn begrip van het spelletje gewoon anders zijn", zei Rams-aanvaller Andrew Whitworth, die vier jaar ouder is dan zijn coach, in oktober in een artikel van The Ringer met de kop: How Sean McVay’s Rams Became a Reflection of Football's Boy Genius.

McVay benadrukt zelf dat tactisch inzicht niet het belangrijkste onderdeel is van zijn filosofie. "Alles wat we doen begint met relaties", zegt hij. "Mensen willen het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van iets dat groter is dan henzelf."

De spelers van de Rams waren binnen de kortste keren overtuigd door hun jonge coach. "Het is de manier waarop hij communiceert", aldus Jared Goff, die onder McVay is uitgegroeid tot een van de beste quarterbacks en spelers in de NFL. "Sean maakt dingen die heel gecompliceerd zijn heel simpel. Vanaf het eerste moment dacht ik: wow."

Bill Belichick (links) en Sean McVay. (Foto: ANP)

Belichick is fan van McVay

McVay heeft niet alleen fans bij de Rams. New England Patriots-hoofdcoach Bill Belichick maakte er de afgelopen twee weken geen geheim van dat hij zeer onder de indruk is van zijn tegenstander in Super Bowl 53.

"Ik heb ontzettend veel respect voor Sean", stelde Belichick, die precies twee keer zo oud is als McVay. "Ik vind dat hij het de afgelopen twee jaar bij de Rams fantastisch gedaan heeft. Zijn teams worden ontzettend goed gecoacht en presteren op een ongelooflijk hoog niveau."

McVay verklapte maandag aan NBC Sports dat Belichick dit ook al persoonlijk heeft laten weten aan de Rams-coach. "Bill heeft me dit seizoen na bijna al onze wedstrijden ge-sms't. Nadat we in september wonnen van de Minnesota Vikings, stuurde hij: 'Jullie zijn echt heel indrukwekkend en erg leuk om naar te kijken. Gefeliciteerd, ga zo door.' Het is erg cool dat hij de tijd nam om me te feliciteren."

Belichick lijkt in weinig op zijn jongere collega. McVay praat als een mitrailleur en komt over als iemand met wie je graag een biertje zou willen drinken. Belichick is vaak zeer gesloten op persconferenties (hij wilde deze week niks zeggen over zijn sms'jes naar McVay) en allesbehalve aaibaar.

Maar het grootste verschil is dat de Patriots-coach al meer dan dertig jaar ongekend succesvol is in de NFL. Belichick won in 1987 - McVay was toen net één jaar - zijn eerste Super Bowl, als assistent van de New York Giants. Zondag in de Mercedes-Benz Stadium in Atlanta begint de legende aan zijn twaalfde NFL-finale en zijn negende als hoofdcoach van de Patriots.

"Het is een eer om vergeleken te worden met Belichick", stelde McVay deze week. "Maar ik heb nog een heel lange weg af te leggen voordat ik ook maar in de buurt van hem kom."

Bill Belichick met zijn quarterback Tom Brady. (Foto: ANP)