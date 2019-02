Dafne Schippers heeft zaterdag in haar eerste race van dit jaar direct voldaan aan de limiet voor de EK indoor op de 60 meter.

De 26-jarige Utrechtse won bij de Indoor Meeting in Karlsruhe haar serie in 7,25 seconden, precies de tijd die vereist is om naar de EK in Glasgow te gaan.

Jamile Samuel (7,29) en Marije van Hunenstijn (persoonlijk record van 7,34) bleven in de series net boven de EK-limiet. Ze krijgen later op zaterdagavond een nieuwe kans in de finale van de 60 meter.

Zowel Samuel als Van Hunenstijn plaatste zich daar op basis van de tijd voor. Ewa Swoboda was in de series met afstand de snelste. De 21-jarige Poolse zette met 7,08 de beste tijd van dit seizoen neer.

Op de 60 meter horden voldeed Nadine Visser in Karlsruhe met 8,04 ook aan de EK-limiet. Thijmen Kupers dwong op de 800 meter met een tijd van 1.47,96 eveneens deelname aan het EK af.

Schippers besluit later over EK-deelname

Schippers veroverde in 2015 de Europese indoortitel op de 60 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter weet nog niet of ze begin maart meedoet aan de EK in Glasgow.

Afgelopen maand verbleef Schippers in Zuid-Afrika voor een trainingskamp. Ze traint weer bij haar oude coach Bart Bennema, met wie ze tussen 2008 en 2016 ook al samenwerkte.

De samenwerking de Amerikaanse coach Rana Reider werd vrij plotseling stopgezet. Hij keerde wegens persoonlijke omstandigheden terug naar zijn familie in de Verenigde Staten.