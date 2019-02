De Belgische Sanne Cant heeft zaterdag in het Deense Bogense haar wereldtitel veldrijden geprolongeerd. Ze was te sterk voor een viertal Nederlandse vrouwen en pakte al haar derde titel op rij.

De 28-jarige Cant sloeg in de zesde van zeven rondes toe, nadat haar grootste concurrente Lucinda Brand (29) voor de derde keer ten val was gekomen. De Belgische sloeg een gaatje en wist de Nederlandse vrouwen van zich af te houden.

Brand eindigde op het modderige parcours als tweede, terwijl Marianne Vos ervoor zorgde dat ook het brons voor een Nederlandse was. Denise Betsema (vierde) en Annemarie Worst (vijfde) eindigden naast het podium.

De mannen rijden zondag eveneens om de wereldtitel. De Nederlander Mathieu van der Poel is de grote favoriet. De race begint om 15.00 uur.

Nederlandse vrouwen uitstekend van start

De Nederlandse vrouwen kwamen op de glibberige omloop in Denemarken goed uit de startblokken. Vos en debutante Betsema gingen als nummers één en twee door de eerste bocht, maar kregen direct titelverdedigster Cant in hun wiel.

Het trio kreeg daarna gezelschap van Worst en de Belgische Ellen van Loy. Brand was de grote afwezige vooraan. Zij ging in de eerste ronde onderuit en was daardoor aangewezen op een inhaalrace.

In de derde ronde wist de renster van Team Sunweb met enige moeite aansluiting te krijgen vooraan, waar de plek van Van Loy was ingenomen door de Zwitserse mountainbikester Jolanda Neff, al viel zij ook snel weer weg.

Het beviel Cant voor geen meter dat ze met vier Nederlandse vrouwen op kop reed. De Belgische zette in de vierde ronde flink aan. Waar Betsema relatief eenvoudig leek te kunnen volgen, lag het tempo met name voor Worst te hoog. Zij haakte kortstondig af, maar sloot snel weer aan.

Derde valpartij Brand blijkt beslissend

Een ronde later was het Brand die gas gaf. De Nederlands kampioene kreeg de makkelijk rijdende Cant mee, terwijl de andere Nederlandse vrouwen steeds meer moeite kregen om het tempo te volgen.

In ronde zes viel de beslissing. Brand ging tijdens een fietswissel voor de derde keer onderuit en kwam daardoor wederom op achterstand. Cant wachtte niet, maar zette aan en reed daarmee de concurrentie uit het wiel.

De Belgische ging met een handvol seconden voorsprong de slotronde in. Die marge was weliswaar klein, maar bleek genoeg voor Cant om haar derde wereldtitel op rij te pakken.